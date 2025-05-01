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Зеленський прокоментував напад на Стерненка: "Усі факти будуть представлені суспільству"

Четвер 01 травня 2025 19:45
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Зеленський прокоментував напад на Стерненка: "Усі факти будуть представлені суспільству" Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ірина Гайдук

Служба безпеки України продовжує розслідувати обставини нападу на волонтера Сергія Стерненка. Українці обов'язково дізнаються подробиці справи.

Як повідомляє РБК-Україна, по це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За словами глави держави, він знайомий з обставинами нападу на волонтера. Голова Служби безпеки України доповів президенту щодо розслідування, яке проводиться у справі Стерненка.

Зеленський запевнив, що суспільство знатиме усі подробиці цього резонансного злочину.

"Служба безпеки України затримала нападницю - оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству, - наголосив Зеленський.

Хто такий Стерненко

Сергій Стерненко народився 20 березня 1995 року в селі Садове, що на Одещині, в Білгород-Дністровському районі.

Вищу освіту здобував у Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу за фахом "Правознавство", а згодом продовжив навчання на тій же спеціальності в Одеському національному університеті імені Мечникова.

У 2014 році долучився до одеського Євромайдану, який також очолив, і брав участь у подіях Революції Гідності в Києві.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії займається волонтерською діяльністю та веде власний YouTube-канал.

Напад на Стерненка

Нагадаємо, що сьогодні вдень стало відомо, що на українського волонтера Сергія Стерненка було скоєно напад. Чоловік був поранений.

Пізніше в СБУ повідомили, що співробітники Служби запобігли вбивству Стерненка. На нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.

Як згодом розповів сам Стерненко, його вже було прооперовано, а куля, якою влучили - вийшла навиліт. Нічого важливого в організмі не було травмовано.

Детально про напад - у матеріалі РБК-Україна.

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