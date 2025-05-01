Зеленський прокоментував напад на Стерненка: "Усі факти будуть представлені суспільству"

Служба безпеки України продовжує розслідувати обставини нападу на волонтера Сергія Стерненка. Українці обов'язково дізнаються подробиці справи.

Як повідомляє РБК-Україна, по це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За словами глави держави, він знайомий з обставинами нападу на волонтера. Голова Служби безпеки України доповів президенту щодо розслідування, яке проводиться у справі Стерненка. Зеленський запевнив, що суспільство знатиме усі подробиці цього резонансного злочину. "Служба безпеки України затримала нападницю - оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству, - наголосив Зеленський. Хто такий Стерненко Сергій Стерненко народився 20 березня 1995 року в селі Садове, що на Одещині, в Білгород-Дністровському районі. Вищу освіту здобував у Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу за фахом "Правознавство", а згодом продовжив навчання на тій же спеціальності в Одеському національному університеті імені Мечникова. У 2014 році долучився до одеського Євромайдану, який також очолив, і брав участь у подіях Революції Гідності в Києві. Після початку повномасштабного вторгнення Росії займається волонтерською діяльністю та веде власний YouTube-канал.