Барский раскритиковал упреки по защите памятника Пушкину: "Я обращался к другу"

"Хочу сразу четко сказать: это видео не было обращением к президенту Украины, как это подают в соцсетях. В ролике я обращался к другу, Володе Уме - и те, кто распространяет другие версии, просто сознательно манипулируют. С легкой руки автора этой клеветы - Александр Колмен Сердюк - она, неправда, активно распространилась рашистскими пабликами", - заявил директор одесского театра "Маски".

Момент, распространенный в сети, был взят из часового интервью Барского в YouTube. Там во время прогулки по городу к нему подходит женщина из того самого ролика.

"Скажите Владимиру Уме, чтобы он Пушкина не трогал. Он достал уже", - сказал ей с улыбкой Борис.

Борис Барский прокомментировал скандальное видео о Пушкине (скриншот)

Барышня предложила лично обратиться к упомянутому мужчине и тогда они записали совместное видео. Ссылку на полное интервью актер распространил у себя в заметке.

"Там есть все: о Юморине, о Комедиаде, о театре, о Масках, о Жванецком, о Юджине Чаплине и даже о Пушкине, немного..." - сообщил Барский.

"Я записал небольшое видео с реальными кадрами той нашумевшей съемки. И записал его на украинском языке, чтобы понятнее было даже тем, кто абсолютно ничего не знает обо мне, но готов полить грязью при первом удобном случае..." - добавил он.



В комментариях подписчики поддержали звезду. Отреагировал на заявление и волонтер, актер и музыкант Александр Сердюк, которого Барский обвинил в распространении видео.

"Ваш театр работает на каком языке? Только не суйте сюда пантомиму. Ваши спектакли ртом говорят. Чего все ваши афиши, социальные сети театра на русском? И на засыпку. Посмотрите на свою страницу, умница, на каком языке, вы ведете ее? Сколько у вас подписчиков? Вы уверены, что адекватны в этой игре?" - отметил он.

Александр считает, что Борис должен поддерживать декоммунизацию, а не продолжать распространять российскую культуру.

"Сейчас такая тяжелая ситуация в стране, что надо брать себя в руки и помогать бороться за Украину". И потом, когда все разойдутся, взять свой телефон в руки и сказать публично: "Я поддерживаю уничтожение памятников кацапской истории. Я готов подписать петицию. Я извиняюсь, просто я старый человек, которого насиловали русской культурой и мне трудно от этого избавиться, но не будьте мной. Боритесь с тем. И я тоже буду бороться с совком в себе. Ваш Борис Барский". Но здесь вы также показали, что так и ничего не поняли. Жванецкий, Утесов и все такие же труженицы рубля, награжденные кацапской властью. Верю, что вы возьметесь за голову и поймете, какую ужасную работу вы делаете", - отметил он.

Ответ Сердюка Барскому (скриншот)

Ранее мы рассказывали, как в сети отреагировали на видео Бориса о памятнике Пушкину. Активисты и юзеры раскритиковали актера.