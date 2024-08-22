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Барських показав фото з українською моделлю та спровокував чутки про зміни в особистому житті

Макс Барських (Фото: instagram.com/max_barskih)
Автор: Любов Блажко

Макс Барських, який нещодавно ділився несподіваними перевтіленнями цього разу заінтригував своїх шанувальників. У соцмережах він виклав кадр, на якому постав разом з українською фотомоделлю Єлизаветою Трейгерман.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що про це відомо та як реагують юзери.

Барських показався з моделлю

На знімку вони з'явилися з посмішками та тримали на руках пухнастого улюбленця. Барських позував у сонцезахисних окулярах, зі щасливим поглядом, тоді як його супутниця з'явилася у кадрі із закритими очима.

"Кінець літа дарує прем’єри, концерти та щоденну роботу, але інколи потрібно відчути друзів і спіймати сонце серцем", - підписав фото Макс, вирішивши поки що не розкривати ніяких інших деталей.

Макс і Єлизавета показалися разом (Фото: instagram.com/max_barskih)

Реакція мережі

Тим часом прихильники артиста вже щиро за нього радіють та висловлюють думки з приводу того, що Єлизавета - його ймовірна обраниця. Ось що вони пишуть:

  • "Перший раз бачу таке щасливе обличчя"
  • "Ми хочемо більше такого контенту від тебе"
  • "Ми всі ревнуємо"
  • "Що взагалі відбувається?"
  • "Дуже гарна дівчина, яка йому дуже підходить. Була б дуже хороша пара"
  • "У твоїх очах безмежний океан"
  • "Дуже гарні, але що це означає?"
  • "Заряджаєте на посмішку"
  • "Макс, ми всі чекаємо пояснення"
  • "Дівчина поряд - мабуть, це кохання"
  • "Несподівано"
  • "Будьте щасливі"
  • "Нарешті щасливі очі"
  • "Ти не хочеш нам нічого пояснити?"
  • "Макс, зараз підуть коментарі: "Що означає це фото, ви пара?"
  • "Нам вже варто ревнувати?"
  • "Щирі та дуже класні"
  • "Ви дуже гарно виглядаєте. Хай вже нарешті той Амур знайшов би тобі кохану"
  • "Якщо це те, про що всі ми думаємо, то радію за вас від щирого серця"
  • "Щастя та кохання вам". 

Що відомо про Єлизавету Трейгерман

На своїй сторінці в Instagram дівчина представила себе як модель, яка мешкає на дві країни - Київ та Лондон. У фотоблозі вона ділиться яскравими кадрами з фотосесій та повсякденного життя. Українка не боїться перевтілюватися у різноманітні образи та вражати підписників новими амплуа.

Єлизавета - відома українська модель (Фото: instagram.com/treigerman.elizabeth)

У минулому у мережі говорили про романтичні стосунки Єлизавети з онуком співачки Софії Ротару Анатолієм Євдокименко. Хлопець підтверджував їх ще у березні минулого року.

Проте чутки про роман Барських та Єлизавети також мали місце. У 2020 році ці двоє створили модний бренд, а співак навіть публікував знімки, на яких пристрасно цілувався з моделлю. Також у мережі говорили про те, що нібито дівчина розійшлася з Максом через його непростий характер.

Кадри зі сторінки дівчини у соцмережах (Фото: instagram.com/treigerman.elizabeth) 

Що означає нове спільне фото Барських і Трейгерман, фанатам поки що залишається лише здогадуватись.

Тим часом Винник записав нове відео з Німеччини і нарвався на бурхливу критику українців.

А Зеленська на офіційному заході вразила стильним костюмом, який доповнила ефектними сережками.

Для написання матеріалу були використані джерела: пости Макса та Єлизавети з їхніх сторінок в Instagram.

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