Барських показав фото з українською моделлю та спровокував чутки про зміни в особистому житті

Макс Барських, який нещодавно ділився несподіваними перевтіленнями цього разу заінтригував своїх шанувальників. У соцмережах він виклав кадр, на якому постав разом з українською фотомоделлю Єлизаветою Трейгерман.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що про це відомо та як реагують юзери.
На знімку вони з'явилися з посмішками та тримали на руках пухнастого улюбленця. Барських позував у сонцезахисних окулярах, зі щасливим поглядом, тоді як його супутниця з'явилася у кадрі із закритими очима.
"Кінець літа дарує прем’єри, концерти та щоденну роботу, але інколи потрібно відчути друзів і спіймати сонце серцем", - підписав фото Макс, вирішивши поки що не розкривати ніяких інших деталей.
Тим часом прихильники артиста вже щиро за нього радіють та висловлюють думки з приводу того, що Єлизавета - його ймовірна обраниця. Ось що вони пишуть:
На своїй сторінці в Instagram дівчина представила себе як модель, яка мешкає на дві країни - Київ та Лондон. У фотоблозі вона ділиться яскравими кадрами з фотосесій та повсякденного життя. Українка не боїться перевтілюватися у різноманітні образи та вражати підписників новими амплуа.
У минулому у мережі говорили про романтичні стосунки Єлизавети з онуком співачки Софії Ротару Анатолієм Євдокименко. Хлопець підтверджував їх ще у березні минулого року.
Проте чутки про роман Барських та Єлизавети також мали місце. У 2020 році ці двоє створили модний бренд, а співак навіть публікував знімки, на яких пристрасно цілувався з моделлю. Також у мережі говорили про те, що нібито дівчина розійшлася з Максом через його непростий характер.
Що означає нове спільне фото Барських і Трейгерман, фанатам поки що залишається лише здогадуватись.
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Для написання матеріалу були використані джерела: пости Макса та Єлизавети з їхніх сторінок в Instagram.