Барских показал фото с украинской моделью и спровоцировал слухи о переменах в личной жизни

Макс Барских, который недавно делился неожиданными перевоплощениями, на этот раз заинтриговал своих поклонников. В соцсетях он выложил кадр, на котором предстал вместе с украинской фотомоделью Елизаветой Трейгерман.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что об этом известно и как реагируют пользователи.
На снимке они появились с улыбками и держали на руках пушистого любимца. Барских позировал в солнцезащитных очках, со счастливым взглядом, в то время как его спутница появилась в кадре с закрытыми глазами.
"Конец лета дарит премьеры, концерты и ежедневную работу, но иногда нужно почувствовать друзей и поймать солнце сердцем", - подписал фото Макс, решив пока не раскрывать никаких других деталей.
Тем времнем поклонники артиста уже искренне радуются и высказывают мнения по поводу того, что Елизавета - его вероятная избранница. Вот что они пишут:
На своей странице в Instagram девушка представила себя как модель, которая живет на две страны - Киев и Лондон. В фотоблоге она делится яркими кадрами с фотосессий и повседневной жизни. Украинка не боится перевоплощаться в разные образы и удивлять подписчиков новыми амплуа.
В прошлом в сети говорили о романтических отношениях Елизаветы с внуком певицы Софии Ротару Анатолием Евдокименко. Парень подтверждал их еще в марте прошлого года.
Однако слухи о романе Барских и Елизавете также имели место. В 2020 году эти двое создали модный бренд, а певец даже публиковал снимки, на которых страстно целовался с моделью. Также в сети говорили о том, что якобы девушка разошлась с Максом из-за его непростого характера.
Что означает новое общее фото Барских и Трейгерман, фанатам пока остается лишь догадываться.
Тем временем Винник записал новое видео из Германии и нарвался на бурную критику украинцев.
А Зеленская на официальном мероприятии поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными серьгами.
Для написания материала были использованы источники: посты Макса и Елизаветы с их страниц в Instagram.