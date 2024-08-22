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Зеленська на офіційному заході вразила стильним костюмом, який доповнила ефектними сережками (фото)

Четвер 22 серпня 2024 09:34
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Зеленська на офіційному заході вразила стильним костюмом, який доповнила ефектними сережками (фото) Олена Зеленська (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Любов Блажко

Олена Зеленська, яка в липні зустрілася з першими леді та джентльменами у США, цього разу долучилася до іншого офіційного заходу. Вона з'явилася на щорічній Конференції послів, і обрала для цього вишуканий образ.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram першої леді розповідає про це детальніше.

Новий образ Зеленської та деталі зустрічі

Так, у публікації дружина президента поділилася, що три роки тому була створена Асоціація подружжя українських дипломатів, яка показала свою ефективність у період повномасштабної війни. На заході, за словами пані Олени, вони обговорили питання потенційних спільних напрямів взаємодії та роботу на єдину мету - перемогу та відновлення нашої країни.

Зеленська на офіційному заході вразила стильним костюмом, який доповнила ефектними сережками (фото)Зеленська на офіційному заході вразила стильним костюмом, який доповнила ефектними сережками (фото)Зеленська на офіційному заході вразила стильним костюмом, який доповнила ефектними сережками (фото)Фото з Конференції (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Восени наша реформа шкільного харчування виходить на світовий рівень - розповідатимемо про її успіх під час оборони країни на регіональному саміті міжнародної Коаліції шкільного харчування. Знайдемо нових партнерів, щоб побудувати більше кухонь і їдалень і щоб нове меню стало безкоштовним для всіх дітей", - поділилася Зеленська.

"Під час Олімпіади всі звернули увагу на безбар’єрність кварталів Парижа. Але наш виклик знову більший: маємо створити безбар’єрність - у просторі та можливостях - для цілої країни. У той час коли Росія привласнила стільки нашої культури, мусимо повертати її собі. Тому що більше буде українських книжкових поличок у бібліотеках різних країн, що більше відкриється українських і кримськотатарських студій, то більше правди дізнається про нас світ", - також зазначила вона.

Зеленська на офіційному заході вразила стильним костюмом, який доповнила ефектними сережками (фото)Зеленська на офіційному заході вразила стильним костюмом, який доповнила ефектними сережками (фото)Зеленська на офіційному заході вразила стильним костюмом, який доповнила ефектними сережками (фото)Кадри з офіційної зустрічі (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Наостанок перша леді зауважила, що подякувала представникам Асоціації за допомогу в діяльності фундації Олени Зеленської. Вона написала, що спільними зусиллями з партнерами з усього світу цього року їм вдалося:

  • передати Україні 52 автомобілі швидкої допомоги замість тих, які знищила Росія;
  • відправити 1500 дітей із великих прийомних родин до табору "Артек-Буковель";
  • зайнятися питанням відбудовування та оснащення опорної лікарні в Ізюмі на Харківщині;
  • 180 маленьких українців із досвідом війни побували в психологічному кемпі "Голоси дітей";
  • Звести 14 будинків для великих прийомних родин (проєкт "Адреса дитинства");
  • 60 тисяч гаджетів для дистанційної освіти зібрали для учнів і вчителів;
  • профінансувати створення при лікарнях у шести містах "Шкіл супергероїв" - класів для дітей на тривалому лікуванні.

Зеленська на офіційному заході вразила стильним костюмом, який доповнила ефектними сережками (фото)Зеленська на офіційному заході вразила стильним костюмом, який доповнила ефектними сережками (фото)Новий образ Зеленської (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для офіційного заходу Зеленська обрала вишуканий костюм пастельно-м'ятного відтінку, який відрізнявся стильним фасоном. Вбрання складалося із подовженого піджака та широких брюк, які залишаються актуальними цього сезону.

Діловий аутфіт пані Олена підкреслила туфлями-човниками бежевого кольору, об'ємно укладеним волоссям, масивними золотими сережками, а також невеликою кількістю макіяжу.

Також Зеленська показала вишуканий образ під час відеорозмови з першою леді Гватемали.

А ще пригадайте, в якому вбранні перша леді зустріла герцогиню Единбургську в Києві.

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Олена Зеленська
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