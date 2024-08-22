Барських показав фото з українською моделлю та спровокував чутки про зміни в особистому житті

Макс Барських, який нещодавно ділився несподіваними перевтіленнями цього разу заінтригував своїх шанувальників. У соцмережах він виклав кадр, на якому постав разом з українською фотомоделлю Єлизаветою Трейгерман.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що про це відомо та як реагують юзери.

Барських показався з моделлю

На знімку вони з'явилися з посмішками та тримали на руках пухнастого улюбленця. Барських позував у сонцезахисних окулярах, зі щасливим поглядом, тоді як його супутниця з'явилася у кадрі із закритими очима.

"Кінець літа дарує прем’єри, концерти та щоденну роботу, але інколи потрібно відчути друзів і спіймати сонце серцем", - підписав фото Макс, вирішивши поки що не розкривати ніяких інших деталей.

Макс і Єлизавета показалися разом (Фото: instagram.com/max_barskih)

Реакція мережі

Тим часом прихильники артиста вже щиро за нього радіють та висловлюють думки з приводу того, що Єлизавета - його ймовірна обраниця. Ось що вони пишуть:

"Перший раз бачу таке щасливе обличчя"

"Ми хочемо більше такого контенту від тебе"

"Ми всі ревнуємо"

"Що взагалі відбувається?"

"Дуже гарна дівчина, яка йому дуже підходить. Була б дуже хороша пара"

"У твоїх очах безмежний океан"

"Дуже гарні, але що це означає?"

"Заряджаєте на посмішку"

"Макс, ми всі чекаємо пояснення"

"Дівчина поряд - мабуть, це кохання"

"Несподівано"

"Будьте щасливі"

"Нарешті щасливі очі"

"Ти не хочеш нам нічого пояснити?"

"Макс, зараз підуть коментарі: "Що означає це фото, ви пара?"

"Нам вже варто ревнувати?"

"Щирі та дуже класні"

"Ви дуже гарно виглядаєте. Хай вже нарешті той Амур знайшов би тобі кохану"

"Якщо це те, про що всі ми думаємо, то радію за вас від щирого серця"

"Щастя та кохання вам".

Що відомо про Єлизавету Трейгерман

На своїй сторінці в Instagram дівчина представила себе як модель, яка мешкає на дві країни - Київ та Лондон. У фотоблозі вона ділиться яскравими кадрами з фотосесій та повсякденного життя. Українка не боїться перевтілюватися у різноманітні образи та вражати підписників новими амплуа.

Єлизавета - відома українська модель (Фото: instagram.com/treigerman.elizabeth)

У минулому у мережі говорили про романтичні стосунки Єлизавети з онуком співачки Софії Ротару Анатолієм Євдокименко. Хлопець підтверджував їх ще у березні минулого року.

Проте чутки про роман Барських та Єлизавети також мали місце. У 2020 році ці двоє створили модний бренд, а співак навіть публікував знімки, на яких пристрасно цілувався з моделлю. Також у мережі говорили про те, що нібито дівчина розійшлася з Максом через його непростий характер.

Кадри зі сторінки дівчини у соцмережах (Фото: instagram.com/treigerman.elizabeth)

Що означає нове спільне фото Барських і Трейгерман, фанатам поки що залишається лише здогадуватись.