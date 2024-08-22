Барських показав фото з українською моделлю та спровокував чутки про зміни в особистому житті
Макс Барських, який нещодавно ділився несподіваними перевтіленнями цього разу заінтригував своїх шанувальників. У соцмережах він виклав кадр, на якому постав разом з українською фотомоделлю Єлизаветою Трейгерман.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що про це відомо та як реагують юзери.
Барських показався з моделлю
На знімку вони з'явилися з посмішками та тримали на руках пухнастого улюбленця. Барських позував у сонцезахисних окулярах, зі щасливим поглядом, тоді як його супутниця з'явилася у кадрі із закритими очима.
"Кінець літа дарує прем’єри, концерти та щоденну роботу, але інколи потрібно відчути друзів і спіймати сонце серцем", - підписав фото Макс, вирішивши поки що не розкривати ніяких інших деталей.
Макс і Єлизавета показалися разом (Фото: instagram.com/max_barskih)
Реакція мережі
Тим часом прихильники артиста вже щиро за нього радіють та висловлюють думки з приводу того, що Єлизавета - його ймовірна обраниця. Ось що вони пишуть:
- "Перший раз бачу таке щасливе обличчя"
- "Ми хочемо більше такого контенту від тебе"
- "Ми всі ревнуємо"
- "Що взагалі відбувається?"
- "Дуже гарна дівчина, яка йому дуже підходить. Була б дуже хороша пара"
- "У твоїх очах безмежний океан"
- "Дуже гарні, але що це означає?"
- "Заряджаєте на посмішку"
- "Макс, ми всі чекаємо пояснення"
- "Дівчина поряд - мабуть, це кохання"
- "Несподівано"
- "Будьте щасливі"
- "Нарешті щасливі очі"
- "Ти не хочеш нам нічого пояснити?"
- "Макс, зараз підуть коментарі: "Що означає це фото, ви пара?"
- "Нам вже варто ревнувати?"
- "Щирі та дуже класні"
- "Ви дуже гарно виглядаєте. Хай вже нарешті той Амур знайшов би тобі кохану"
- "Якщо це те, про що всі ми думаємо, то радію за вас від щирого серця"
- "Щастя та кохання вам".
Що відомо про Єлизавету Трейгерман
На своїй сторінці в Instagram дівчина представила себе як модель, яка мешкає на дві країни - Київ та Лондон. У фотоблозі вона ділиться яскравими кадрами з фотосесій та повсякденного життя. Українка не боїться перевтілюватися у різноманітні образи та вражати підписників новими амплуа.
Єлизавета - відома українська модель (Фото: instagram.com/treigerman.elizabeth)
У минулому у мережі говорили про романтичні стосунки Єлизавети з онуком співачки Софії Ротару Анатолієм Євдокименко. Хлопець підтверджував їх ще у березні минулого року.
Проте чутки про роман Барських та Єлизавети також мали місце. У 2020 році ці двоє створили модний бренд, а співак навіть публікував знімки, на яких пристрасно цілувався з моделлю. Також у мережі говорили про те, що нібито дівчина розійшлася з Максом через його непростий характер.
Кадри зі сторінки дівчини у соцмережах (Фото: instagram.com/treigerman.elizabeth)
Що означає нове спільне фото Барських і Трейгерман, фанатам поки що залишається лише здогадуватись.
Тим часом Винник записав нове відео з Німеччини і нарвався на бурхливу критику українців.
А Зеленська на офіційному заході вразила стильним костюмом, який доповнила ефектними сережками.
Для написання матеріалу були використані джерела: пости Макса та Єлизавети з їхніх сторінок в Instagram.