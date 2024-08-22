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Барских показал фото с украинской моделью и спровоцировал слухи о переменах в личной жизни

Четверг 22 августа 2024 12:43
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Барских показал фото с украинской моделью и спровоцировал слухи о переменах в личной жизни Макс Барских (Фото: instagram.com/max_barskih)
Автор: Любовь Блажко

Макс Барских, который недавно делился неожиданными перевоплощениями, на этот раз заинтриговал своих поклонников. В соцсетях он выложил кадр, на котором предстал вместе с украинской фотомоделью Елизаветой Трейгерман.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что об этом известно и как реагируют пользователи.

Барских показался с моделью

На снимке они появились с улыбками и держали на руках пушистого любимца. Барских позировал в солнцезащитных очках, со счастливым взглядом, в то время как его спутница появилась в кадре с закрытыми глазами.

"Конец лета дарит премьеры, концерты и ежедневную работу, но иногда нужно почувствовать друзей и поймать солнце сердцем", - подписал фото Макс, решив пока не раскрывать никаких других деталей.

Барских показал фото с украинской моделью и спровоцировал слухи о переменах в личной жизниМакс и Елизавета показались вместе (Фото: instagram.com/max_barskih)

Реакция сети

Тем времнем поклонники артиста уже искренне радуются и высказывают мнения по поводу того, что Елизавета - его вероятная избранница. Вот что они пишут:

  • "Первый раз вижу такое счастливое лицо"
  • "Мы хотим больше такого контента от тебя"
  • "Мы все ревнуем"
  • "Что вообще происходит?"
  • "Очень хорошая девушка, которая ему очень подходит. Была бы очень красивая пара"
  • "В твоих глазах безграничный океан"
  • "Очень хорошие, но что это значит?"
  • "Заряжаете на улыбку"
  • "Макс, мы все ждем объяснений"
  • "Девушка рядом - пожалуй, это любовь"
  • "Неожиданно"
  • "Будьте счастливы"
  • "Наконец-то счастливые глаза"
  • "Ты не хочешь нам ничего объяснить?"
  • "Макс, сейчас пойдут комментарии: "Что значит это фото, вы пара?"
  • "Нам уже стоит ревновать?"
  • "Искренние и очень классные"
  • "Вы очень красиво выглядите. Пусть уже наконец тот Амур нашел бы тебе любимую"
  • "Если это то, о чем все мы думаем, то радуюсь за вас от всей души"
  • "Счастья и любви вам".

Что известно о Елизавете Трейгерман

На своей странице в Instagram девушка представила себя как модель, которая живет на две страны - Киев и Лондон. В фотоблоге она делится яркими кадрами с фотосессий и повседневной жизни. Украинка не боится перевоплощаться в разные образы и удивлять подписчиков новыми амплуа.

Барских показал фото с украинской моделью и спровоцировал слухи о переменах в личной жизниБарских показал фото с украинской моделью и спровоцировал слухи о переменах в личной жизниЕлизавета - известная украинская модель (Фото: instagram.com/treigerman.elizabeth)

В прошлом в сети говорили о романтических отношениях Елизаветы с внуком певицы Софии Ротару Анатолием Евдокименко. Парень подтверждал их еще в марте прошлого года.

Однако слухи о романе Барских и Елизавете также имели место. В 2020 году эти двое создали модный бренд, а певец даже публиковал снимки, на которых страстно целовался с моделью. Также в сети говорили о том, что якобы девушка разошлась с Максом из-за его непростого характера.

Барских показал фото с украинской моделью и спровоцировал слухи о переменах в личной жизниБарских показал фото с украинской моделью и спровоцировал слухи о переменах в личной жизниБарских показал фото с украинской моделью и спровоцировал слухи о переменах в личной жизниФото со страницы девушки в соцсетях (Фото: instagram.com/treigerman.elizabeth)

Что означает новое общее фото Барских и Трейгерман, фанатам пока остается лишь догадываться.

Тем временем Винник записал новое видео из Германии и нарвался на бурную критику украинцев.

А Зеленская на официальном мероприятии поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными серьгами.

Для написания материала были использованы источники: посты Макса и Елизаветы с их страниц в Instagram.

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