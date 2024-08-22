Барских показал фото с украинской моделью и спровоцировал слухи о переменах в личной жизни

Макс Барских, который недавно делился неожиданными перевоплощениями, на этот раз заинтриговал своих поклонников. В соцсетях он выложил кадр, на котором предстал вместе с украинской фотомоделью Елизаветой Трейгерман.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что об этом известно и как реагируют пользователи.

Барских показался с моделью

На снимке они появились с улыбками и держали на руках пушистого любимца. Барских позировал в солнцезащитных очках, со счастливым взглядом, в то время как его спутница появилась в кадре с закрытыми глазами.

"Конец лета дарит премьеры, концерты и ежедневную работу, но иногда нужно почувствовать друзей и поймать солнце сердцем", - подписал фото Макс, решив пока не раскрывать никаких других деталей.

Макс и Елизавета показались вместе (Фото: instagram.com/max_barskih)

Реакция сети

Тем времнем поклонники артиста уже искренне радуются и высказывают мнения по поводу того, что Елизавета - его вероятная избранница. Вот что они пишут:

"Первый раз вижу такое счастливое лицо"

"Мы хотим больше такого контента от тебя"

"Мы все ревнуем"

"Что вообще происходит?"

"Очень хорошая девушка, которая ему очень подходит. Была бы очень красивая пара"

"В твоих глазах безграничный океан"

"Очень хорошие, но что это значит?"

"Заряжаете на улыбку"

"Макс, мы все ждем объяснений"

"Девушка рядом - пожалуй, это любовь"

"Неожиданно"

"Будьте счастливы"

"Наконец-то счастливые глаза"

"Ты не хочешь нам ничего объяснить?"

"Макс, сейчас пойдут комментарии: "Что значит это фото, вы пара?"

"Нам уже стоит ревновать?"

"Искренние и очень классные"

"Вы очень красиво выглядите. Пусть уже наконец тот Амур нашел бы тебе любимую"

"Если это то, о чем все мы думаем, то радуюсь за вас от всей души"

"Счастья и любви вам".

Что известно о Елизавете Трейгерман

На своей странице в Instagram девушка представила себя как модель, которая живет на две страны - Киев и Лондон. В фотоблоге она делится яркими кадрами с фотосессий и повседневной жизни. Украинка не боится перевоплощаться в разные образы и удивлять подписчиков новыми амплуа.

Елизавета - известная украинская модель (Фото: instagram.com/treigerman.elizabeth)

В прошлом в сети говорили о романтических отношениях Елизаветы с внуком певицы Софии Ротару Анатолием Евдокименко. Парень подтверждал их еще в марте прошлого года.

Однако слухи о романе Барских и Елизавете также имели место. В 2020 году эти двое создали модный бренд, а певец даже публиковал снимки, на которых страстно целовался с моделью. Также в сети говорили о том, что якобы девушка разошлась с Максом из-за его непростого характера.

Фото со страницы девушки в соцсетях (Фото: instagram.com/treigerman.elizabeth)

Что означает новое общее фото Барских и Трейгерман, фанатам пока остается лишь догадываться.