Багато років приховував їх від публіки: що відомо про дружину та сина Сергія Сивохо

17 жовтня помер український шоумен і політик Сергій Сивохо. Він доволі рідко ділився подробицями свого особистого життя, хоча відомо, що у нього залишилася дружина-красуня і син.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про родину ведучого.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Сергія Сивохо, Вікіпедія.
Сергій Сивохо був одружений на жінці на ім’я Тетяна. Вони зустріли одне одного на телебаченні, за часів, коли майбутня дружина політика була ведучею новин.
Сергій Сивохо з дружиною та сином (фото: instagram.com/ciboxo)
Протягом п'яти років, починаючи з моменту, коли Сергій і Тетяна вперше закохалися одне в одного на робочому місці, їхні стосунки розвивалися, і у 2000 роци на світ з'явився їхній син, що послужило причиною для Тетяни завершити свою кар'єру.
Публічно Сивохо представив Тетяну як свою обраницю у 2016 році.
Сергій Сивохо з дружиною та сином (фото: instagram.com/ciboxo)
У 2021-му цей союз відсвяткував своє 25-річчя. В одному з інтерв'ю чоловік зізнався, що за весь цей час їхнє сімейне життя практично не зазнавало серйозних криз, що було для них величезним щастям.
У цьому році синові покійного колишнього гравця КВК виповниться 23 роки. Раніше артист розповідав, що Савва глибоко захоплений віртуальним світом і комп'ютерними іграми.
Сергій Сивохо із сином (фото: instagram.com/ciboxo)
"У нас є об'єкт інвестицій. Його звуть Савва Сергійович Сивохо. Це наш спільний бізнес. У нас все вкладається у нього ", - ділився раніше ведучий.
Родина рідко з’являлася на публіці, але час від часу подружжя робило спільні сімейні фотографії та публікували їх у соцмережах.
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