Багато років приховував їх від публіки: що відомо про дружину та сина Сергія Сивохо

Що відомо про родину Сергія Сивохо

Сергій Сивохо був одружений на жінці на ім’я Тетяна. Вони зустріли одне одного на телебаченні, за часів, коли майбутня дружина політика була ведучею новин.

Сергій Сивохо з дружиною та сином (фото: instagram.com/ciboxo)

Протягом п'яти років, починаючи з моменту, коли Сергій і Тетяна вперше закохалися одне в одного на робочому місці, їхні стосунки розвивалися, і у 2000 роци на світ з'явився їхній син, що послужило причиною для Тетяни завершити свою кар'єру.

Публічно Сивохо представив Тетяну як свою обраницю у 2016 році.

Сергій Сивохо з дружиною та сином (фото: instagram.com/ciboxo)

У 2021-му цей союз відсвяткував своє 25-річчя. В одному з інтерв'ю чоловік зізнався, що за весь цей час їхнє сімейне життя практично не зазнавало серйозних криз, що було для них величезним щастям.

У цьому році синові покійного колишнього гравця КВК виповниться 23 роки. Раніше артист розповідав, що Савва глибоко захоплений віртуальним світом і комп'ютерними іграми.

Сергій Сивохо із сином (фото: instagram.com/ciboxo)

"У нас є об'єкт інвестицій. Його звуть Савва Сергійович Сивохо. Це наш спільний бізнес. У нас все вкладається у нього ", - ділився раніше ведучий.

Родина рідко з’являлася на публіці, але час від часу подружжя робило спільні сімейні фотографії та публікували їх у соцмережах.