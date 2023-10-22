RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Много лет скрывал их от публики: что известно о жене и сыне Сергея Сивохо

Сергей Сивохо с женой и сыном (коллаж: Styler)
Автор: Иванна Пашкевич

17 октября умер украинский шоумен и политик Сергей Сивохо. Он довольно редко делился подробностями своей личной жизни, хотя известно, что у него осталась красавица-жена и сын.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о семье ведущего.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Сергея Сивохо, Википедия.

Что известно о семье Сергея Сивохо

Сергей Сивохо был женат на женщине по имени Татьяна. Они встретили друг друга на телевидении, во времена, когда будущая жена политика была ведущей новостей.

Сергей Сивохо с женой и сыном (фото: instagram.com/ciboxo)

В течение пяти лет, начиная с момента, когда Сергей и Татьяна впервые влюбились друг в друга на рабочем месте, их отношения развивались, и в 2000 году на свет появился их сын, что послужило причиной для Татьяны завершить свою карьеру.

Публично Сивохо представил Татьяну в качестве своей избранницы в 2016 году.

Сергей Сивохо с женой и сыном (фото: instagram.com/ciboxo)

В 2021 году этот союз отпраздновал свое 25-летие. В одном из интервью мужчина признался, что за все это время их семейная жизнь практически не испытывала серьезных кризисов, что было для них огромным счастьем.

В этом году сыну покойного бывшего игрока КВН исполнится 23 года. Ранее артист рассказывал, что Савва глубоко увлечен виртуальным миром и компьютерными играми.

Сергей Сивохо с сыном (фото: instagram.com/ciboxo)

"У нас есть объект инвестиций. Его зовут Савва Сергеевич Сивохо. Это наш общий бизнес. У нас все вкладывается в него", - делился ранее ведущий.

Семья редко появлялась на публике, но время от времени супруги делали совместные семейные фотографии и публиковали их в соцсетях.

 

Ранее мы писали 10 цитат Сергея Сивохо об Украине и войне.

Также узнайте, кого из знаменитых украинцев не стало в 2023 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Сивохозвезды шоу-бизнеса