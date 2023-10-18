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Зіркові втрати. Знамениті українці, яких не стало у 2023 році

Середа 18 жовтня 2023 20:21
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Зіркові втрати. Знамениті українці, яких не стало у 2023 році Українські знаменитості, які померли у 2023 році (колаж: РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

2023-й ще не закінчився, а вже приніс нам безліч горя і втрат. Цей рік залишив українців без багатьох зірок, які надихали нас своєю творчістю, чиїми досягненнями ми пишалися, чиї імена вписані в історію.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати, хто з культових українських зірок пішов з життя у 2023 році.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вікіпедія.

Ян Табачник

79-річний колишній депутат Верховної Ради, музикант Ян Табачник, помер в Ізраїлі після тривалої хвороби.

Зіркові втрати. Знамениті українці, яких не стало у 2023 роціЗіркові втрати. Знамениті українці, яких не стало у 2023 році

Ян Табачник (фото: (фото: wikimedia.org))

Юрій Потапенко

У цьому році також не стало актора театру й кіно, режисера Юрія Потапенко.

Артист передчасно помер через проблеми із серцем.

Зіркові втрати. Знамениті українці, яких не стало у 2023 році

Юрій Потапенко (фото: facebook.com/molodyytheatre)

Олексій Хільський

Війна забрала життя актора Олексія Хільського, відомого за ролями в серіалах "Лікар Ковальчук", "Нюхач" та інших.

35-річний чоловік воював у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ.

Зіркові втрати. Знамениті українці, яких не стало у 2023 роціЗіркові втрати. Знамениті українці, яких не стало у 2023 році

Олексій Хільський (фото: facebook.com/hilskiy)

Джус

25 серпня внаслідок авіатрощі у Житомирській області загинув Андрій Пільщиков з позивним Джус.

За словами спікера ВСУ Ігната, Джус "марив F-16-ми в українському небі". Він зустрічався з американськими урядовцями, підтримував зв’язок з каліфорнійськими пілотами, "був головним рушієм адвокаційної групи", яка просувала рішення щодо постачання сучасних винищувачів Повітряним силам.

Зіркові втрати. Знамениті українці, яких не стало у 2023 році

Джус (фото: X (Twitter))

Олександр Востряков

Багаторічний соліст Національної опери України та професор НМАУ ім. Чайковського помер у 79 років.

Причина його смерті не називається.

Зіркові втрати. Знамениті українці, яких не стало у 2023 році

Олександр Востряков (фото: facebook.com/NMAUTCHAYKOVSKIY)

Ольга Кузьменко

У вересні померла українська письменниця та освітянка, мама Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко.

Ще навесні жінка захворіла і тривалий час була у лікарні. Згодом її виписали додому.

Перед смертю у мами Кузьми підскочив тиск і її забрала швидка, де і зупинилося її серце.

Зіркові втрати. Знамениті українці, яких не стало у 2023 роціЗіркові втрати. Знамениті українці, яких не стало у 2023 році

Ольга Кузьменко (фото: facebook.com/skryabinfond)

Ніна Матвієнко

У 2023 році Україна також втратила народну артистку Ніну Матвієнко. За своє життя вона встигла зробити чимало визначного.

Новина про те, що легендарної виконавиці більше немає, стала справжнім шоком для українців, адже ще нещодавно публіка бачила Ніну Митрофанівну жвавою і усміхненою, а про проблеми зі здоров’ям ніхто і не здогадувався.

Зіркові втрати. Знамениті українці, яких не стало у 2023 роціЗіркові втрати. Знамениті українці, яких не стало у 2023 році

Ніна Матвієнко (фото: facebook.com/arsen.baburka)

Сергій Сивохо

17 жовтня стало відомо, що колишній гравець КВК, український актор, ведучий та політик Сергій Сивохо помер.

Чоловіка не стало через хронічну хворобу легень.

Зіркові втрати. Знамениті українці, яких не стало у 2023 роціЗіркові втрати. Знамениті українці, яких не стало у 2023 році

Сергій Сивохо (фото: facebook.com/serge.bohlen)

Нещодавно ми писали 10 цитат Сергія Сивохо про Україну і війну.

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