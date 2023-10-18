Зіркові втрати. Знамениті українці, яких не стало у 2023 році

2023-й ще не закінчився, а вже приніс нам безліч горя і втрат. Цей рік залишив українців без багатьох зірок, які надихали нас своєю творчістю, чиїми досягненнями ми пишалися, чиї імена вписані в історію.

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РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати, хто з культових українських зірок пішов з життя у 2023 році.

Ян Табачник

79-річний колишній депутат Верховної Ради, музикант Ян Табачник, помер в Ізраїлі після тривалої хвороби.

Ян Табачник (фото: (фото: wikimedia.org))

Юрій Потапенко

У цьому році також не стало актора театру й кіно, режисера Юрія Потапенко.

Артист передчасно помер через проблеми із серцем.

Юрій Потапенко (фото: facebook.com/molodyytheatre)

Олексій Хільський

Війна забрала життя актора Олексія Хільського, відомого за ролями в серіалах "Лікар Ковальчук", "Нюхач" та інших.

35-річний чоловік воював у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ.

Олексій Хільський (фото: facebook.com/hilskiy)

Джус

25 серпня внаслідок авіатрощі у Житомирській області загинув Андрій Пільщиков з позивним Джус.

За словами спікера ВСУ Ігната, Джус "марив F-16-ми в українському небі". Він зустрічався з американськими урядовцями, підтримував зв’язок з каліфорнійськими пілотами, "був головним рушієм адвокаційної групи", яка просувала рішення щодо постачання сучасних винищувачів Повітряним силам.

Джус (фото: X (Twitter))

Олександр Востряков

Багаторічний соліст Національної опери України та професор НМАУ ім. Чайковського помер у 79 років.

Причина його смерті не називається.

Олександр Востряков (фото: facebook.com/NMAUTCHAYKOVSKIY)

Ольга Кузьменко

У вересні померла українська письменниця та освітянка, мама Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко.

Ще навесні жінка захворіла і тривалий час була у лікарні. Згодом її виписали додому.

Перед смертю у мами Кузьми підскочив тиск і її забрала швидка, де і зупинилося її серце.

Ольга Кузьменко (фото: facebook.com/skryabinfond)

Ніна Матвієнко

У 2023 році Україна також втратила народну артистку Ніну Матвієнко. За своє життя вона встигла зробити чимало визначного.

Новина про те, що легендарної виконавиці більше немає, стала справжнім шоком для українців, адже ще нещодавно публіка бачила Ніну Митрофанівну жвавою і усміхненою, а про проблеми зі здоров’ям ніхто і не здогадувався.

Ніна Матвієнко (фото: facebook.com/arsen.baburka)

Сергій Сивохо

17 жовтня стало відомо, що колишній гравець КВК, український актор, ведучий та політик Сергій Сивохо помер.

Чоловіка не стало через хронічну хворобу легень.

Сергій Сивохо (фото: facebook.com/serge.bohlen)