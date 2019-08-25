Астролог назвал знаки Зодиака, которые сказочно разбогатеют до конца года

Гороскоп 2019 расскажет, кому из представителей зодиакального круга в скором времени сказочно повезет в плане финансов. Эти знаки Зодиака, по прогнозу знаменитого астролога Павла Глобы, могут расчитывать на получение денежной прибыли либо на повышение должности.

Астролог выделил три основных знака, которых скоро ждет успех в финансовой сфере.

Телец

У Тельцов развито чувство интуиции. Именно она и поможет грамотно вложить сбережения, чтобы их приумножить. Многие материальные вопросы разрешатся сами собой, поскольку удача будет на стороне Тельцов.

К декабрю данному Зодиаку удастся совершить долгожданную дорогостоящую покупку, которая принесет массу удовольствия и приятное настроение. Больше рискуйте и будьте смелыми - это залог благоприятного развития событий.

Лев

Львы находятся в ожидании неких грандиозных изменений и уже в ближайшее время представители знака начнут пожинать первые плоды своих трудов. С сентября материальное положение заметно улучшится. Но лишь в том случае, если Львы приложат усилия.

Эксперт утверждает, что немалый доход Львам может принести их хобби, а потому не стоит забрасывать свои увлечения.

Финансовый гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Стрелец

На данный момент Стрелец может находиться на пороге финансового краха, однако это обманчиво и совсем скоро ситуация может кардинально перемениться в его пользу. Работа начнет приносить больше прибыли, возможно повышение по карьерной лестнице.

Данному представителю Зодиакального круга рекомендуется принимать решения не под влиянием эмоций, а взвешенно и обдуманно. Только при таком раскладе Вам удастся достичь высот.

Кстати, не так давно эксперты по изучению астрономии Солнца рассказали, когда следует ожидать нового мощного метеоудара. Геомагнитная буря заставит чувствовать метеозависимых людей разбитыми и подавленными.

Мы писали о том, что астролог назвал тех представительниц знаков Зодиака, которые выйдут замуж уже до конца 2019 года.