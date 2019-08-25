Астролог назвав знаки Зодіаку, які казково розбагатіють до кінця року

Гороскоп 2019 розкаже, кому з представників зодіакального кола незабаром казково пощастить в плані фінансів. Ці знаки Зодіаку, за прогнозом знаменитого астролога Павла Глоби можуть розраховувати на отримання грошової прибутку чи на підвищення посади.

Астролог виділив три основні знаки, яких скоро чекає успіх у фінансовій сфері.

Телець

У Тельців розвинене почуття інтуїції. Саме воно й допоможе грамотно вкласти заощадження, щоб їх примножити. Багато матеріальних питань вирішаться самі собою, оскільки удача буде на боці Тельців.

До грудня цьому Зодіаку вдасться здійснити довгоочікувану дорогу покупку, яка принесе масу задоволення і гарний настрій. Більше ризикуйте і будьте сміливими - це запорука сприятливого розвитку подій.

Лев

Леви знаходяться в очікуванні якихось грандіозних змін і вже найближчим часом представники знаку почнуть пожинати перші плоди своїх праць. Вже з вересня матеріальне становище помітно покращиться. Але лише в тому випадку, якщо Леви докладуть зусиль..

Експерт стверджує, що чималий дохід Левам може принести їх хобі, а тому не варто закидати свої захоплення.

Фінансовий гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Стрілець

На даний момент Стрілець може перебувати на порозі фінансового краху, однак це оманливо і зовсім скоро ситуація може кардинально змінитися в його користь. Робота почне приносити більше прибутку, можливе підвищення по кар'єрних сходах.

Цьому представнику Зодіакального кола рекомендується приймати рішення не під впливом емоцій, а виважено і обдумано. Тільки при такому розкладі Вам вдасться досягти висот.

До речі, не так давно експерти з вивчення астрономії Сонця розповіли, коли слід очікувати нового потужного метеоудара. Геомагнітна буря змусить відчувати метеозалежних людей розбитими і пригніченими.

Ми псиали про те, що астролог назвав тих представниць знаків Зодіаку, які вийдуть заміж вже до кінця 2019 року.