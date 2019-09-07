Астролог назвал знаки Зодиака, которые обогатятся уже на этих выходных

Финансовый гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Каким знакам Зодиака сказочно повезет уже сегодня - читайте в гороскопе от Павла Глобы

Финансовый гороскоп на ближайшие выходные подскажет, кому из представителей зодиакальных созвездий улыбнется удача 7-го и 8-го сентября. Известный астролог Павел Глоба назва всего два знака Зодиака, которые имеют отличные шансы сорвать куш уже в первые выходные сентября.

Кроме того, астролог дал каждому из этих знаков совет, в каких именно сферах им стоит проявить себя.

Телец

Сегодня, 7 сентября, единственным стимулом Тельца может стать живой интерес к тому, что он делает. С ним он способен совершить чудеса работоспособности. Если же такой интерес у Тельца отсутствует, он, скорее всего, будет саботировать любой проект.

Что сегодня привлечет Тельцу успех и деньги: дела и проекты, которые держат Тельца в тонусе; новые начинания; работа, при выполнении которой Телец может научиться чему-то новому.

Финансовый гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Завтра, 8 сентября, таланты Тельца касаются работы с людьми. Ему будет легче обычного находить общий язык и с коллегами, и с клиентами, и с начальством. Дипломатия завтра - конек Тельца, так что решать деликатные вопросы и "наводить мосты" ему стоит именно в этот день.

Что завтра привлечет Тельцу успех и деньги: любые дела, где требуется коммуникабельность Тельца; посредническая деятельность; улаживание тонких, деликатных вопросов.

Скорпион

7 сентября энергичность Скорпиона будет выгодно выделять его на фоне общей пассивности коллег. Пользуясь этим, Скорпион способен переделать массу важных дел, а заодно продемонстрировать начальству свою незаменимость.

Что сегодня привлечет Скорпиону успех и деньги: работа, требующая энергичности; деловые поездки, переговоры, командировки; любые дела, где требуется коммуникабельность Скорпиона.

Финансовый гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Завтра, 8 сентября Скорпиону стоит воспользоваться своим внезапно проснувшимся даром убеждения, чтобы склонить на свою сторону партнеров, начальство, коллег. Продвигая свои проекты и идеи, Скорпион имеет все шансы рассчитывать на понимание.

Что завтра привлечет Скорпиону успех и деньги: любые дела, где требуется коммуникабельность Скорпиона; общественная и публичная деятельность; переговоры с начальством, коллегами, партнерами.

Ранее Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака судьба приготовила серьезные испытания в отношениях с любимыми. Представители этих знаков могут вскорости столкнуться с изменами и предательством.

К слову, недавно украинский ученый объяснил феномен "проклятия загадочной планеты Нибиру", а также рассказал о дне, когда на Земле перестанет существовать жизнь.