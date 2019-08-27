Измены и конфликты: астролог рассказал, кого ждут серьезные неприятности в любви

Любовный гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Каким знакам Зодиака придется пройти через серьезные испытания в отношениях с любимыми - в гороскопе с 27 августа по 2 сентября от Павла Глобы

Любовный гороскоп на конец лета и начало осени подскажет, кому из представителей зодиакальных созвездий грозят довольно серьезные испытания в отношениях с партнерами. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе называет три знаки Зодиака, которым будет сложно уберечь гармонию в период с 27 августа по 2 сентября.

Астролог считает, что для некоторых знаков Зодиака в это время существует риск либо пережить измену, либо же самим закрутить роман на стороне.

Телец

Любовный союз представителя этого знака может пройти испытание изменой. Эксперт советует присмотреться к своему партнеру, чтобы понять, какие проблемы есть в ваших отношениях. Попробуйте откровенно и спокойно поговорить со своей второй половинкой, как можно их решить.

Любовный гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Рак

Раки также могут столкнуться с изменой. Но инициатором измены станут они сами. Астролог говорит, что у них появится соблазн закрутить служебный роман. В любой ситуации хорошенько подумайте, надо ли вам это. Звезды советуют не держать обиды на родного человека, тогда любовные отношения подарят вам радость и счастье.

Близнецы

Астролог говорит, что камнем преткновения в отношениях Близнецов с их половинками могут стать вопрос правильности воспитания детей. А если у вас еще нет детей, то может остро встать вопрос о наследниках. Прежде чем принять важное решение, хорошо все обдумайте и не рубите с плеча.

Напомним, недавно астролог назвал самые неудачные дни для представителей всех зодиакальных созвездий. Эксперт считает, что для каждого знака есть определенный день, когда его начинают преследовать неудачи.

Ранее мы также писали о том, что украинский ученый объяснил феномен "проклятия загадочной планеты Нибиру", а также рассказал о дне, когда на Земле перестанет существовать жизнь.

К слову, не так давно эксперты по изучению астрономии Солнца рассказали, когда следует ожидать нового мощного метеоудара. Геомагнитная буря заставит чувствовать метеозависимых людей разбитыми и подавленными.