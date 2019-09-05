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Деньги свалятся с неба: астролог назвал главных везунчиков октября

STYLERЖизнь    05.09.2019 - 06:39
Деньги свалятся с неба: астролог назвал главных везунчиков октября
Гороскоп на октябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Какие знаки Зодиака ждет невероятный финансовый успех в средине осени - в гороскопе от Павла Глобы

Финансовый гороскоп 2019 подскажет, кому из представителей зодиакальных созвездий сказочно повезет в октябре. Известный астролог Павел Глоба составил благоприятный астропрогноз на средину осени для представителей трех знаков Зодиака.

Водолей

В октябре 2019 ее величество Фортуна повернется к Водолеям лицом и позволит сбросить все проблемы, от которых долгое время страдали представители этого знака. Долги, кредиты, ипотеки - к средине осени могут кануть в прошлое, нужно лишь пожелать.

Астролог прогнозирует, что у Водолеев все произойдет будто бы по взмаху волшебной палочки. Они в одночасье могут осознать, что возможность увеличить свою ежемесячную прибыль прямо у них перед носом. Эксперт советует не упускать шанс и смело брать быка за рога.

Деньги свалятся с неба: астролог назвал главных везунчиков октября

Гороскоп на октябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Рыбы

Свойственная Рыбам прагматичность очень пригодиться им этой осенью. Им достанет здравого ума, чтобы не ввязываться в заведомо неприбыльные проекты, заключать невыгодные сделки или же завязывать отношения с людьми, которые могут тянуть их вниз.

Рыбам светят новые источники заработка и работа, которая будет приносить не только стабильную прибыль, но и станет постоянным источником вдохновения.

Деньги свалятся с неба: астролог назвал главных везунчиков октября

Гороскоп на октябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Лев

У представителей этого знака неожиданно могут всплыть старые долги, но они найдут способ с ними справиться. Львы смогут обрести финансовую независимость, кроме того, вполне возможно, что именно в октябре им свалится на голову крупное наследство. Именно они могут войти в число счастливчиков, которые побеждают в лотереях, вытащат тот единственный билет и навсегда забудут выражение "нет денег".

Для Львов октябрь - время кардинальных перемен и несметных богатств, которые астролог настоятельно рекомендует не упустить из виду.

Ранее Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака судьба приготовила серьезные испытания в отношениях с любимыми. Представители этих знаков могут вскорости столкнуться с изменами и предательством.

Также астролог назвал знаки Зодиака, которых в сентябре могут ожидать безденежье и депрессия. Эксперт посоветовал не отчаиваться и с достоинством пережить сложный период.

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