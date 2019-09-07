Астролог назвав знаки Зодіаку, які збагатяться вже на цих вихідних

Фінансовий гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Яким знакам Зодіаку казково пощастить вже сьогодні - читайте в гороскопі від Павла Глоби

Фінансовий гороскоп на найближчі вихідні підкаже, кому з представників зодіакальних сузір'їв усміхнеться удача 7-го і 8-го вересня. Відомий астролог Павло Глоба назва всього два знаки Зодіаку, які мають відмінні шанси зірвати куш вже в перші вихідні вересня.

Крім того, астролог дав кожному з цих знаків пораду, в яких саме сферах їм варто проявити себе.

Телець

Сьогодні, 7 вересня, єдиним стимулом Тельця може стати живий інтерес до того, що він робить. З ним він здатний показати чудеса працездатності. Якщо ж такий інтерес у Тельця відсутній, він, швидше за все, буде саботувати будь-який проект.

Що сьогодні приверне Тельцю успіх і гроші: справи і проекти, які тримають Тельця в тонусі; нові починання; робота, при виконанні якої Телець може навчитися чомусь новому.

Фінансовий гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Завтра, 8 вересня, таланти Тельця стосуються роботи з людьми. Йому буде легше звичайного знаходити спільну мову і з колегами, і з клієнтами, і з начальством. Дипломатія завтра - коник Тельця, так що вирішувати делікатні питання і "наводити мости" йому варто саме в цей день.

Що завтра приверне Тельцю успіх і гроші: будь-які справи, де потрібна комунікабельність Тільця; посередницька діяльність; залагодження тонких, делікатних питань.

Скорпіон

7 вересня енергійність Скорпіона буде вигідно виділяти його на тлі загальної пасивності колег. Користуючись цим, Скорпіон здатний переробити масу важливих справ, а заодно продемонструвати начальству свою незамінність.

Що сьогодні приверне Скорпіону успіх і гроші: робота, що вимагає енергійності; ділові поїздки, переговори, відрядження; будь-які справи, де потрібна комунікабельність Скорпіона.

Фінансовий гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Завтра, 8 вересня Скорпіону варто скористатися своїм раптово виниклим даром переконання, щоб схилити на свою сторону партнерів, начальство, колег. Просуваючи свої проекти та ідеї, Скорпіон має всі шанси розраховувати на розуміння.

Що завтра приверне Скорпіону успіх і гроші: будь-які справи, де потрібна комунікабельність Скорпіона; громадська і публічна діяльність; переговори з начальством, колегами, партнерами.

Раніше Павло Глоба розповів, яким знакам Зодіаку доля приготувала серйозні труднощі в стосунках з коханими. Представники цих знаків можуть незабаром зіткнутися зі зрадою.

До речі, нещодавно український вчений пояснив феномен "прокляття загадкової планети Нібіру", а також розповів про день, коли на Землі перестане існувати життя.