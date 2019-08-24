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Удача и везение во всем: астролог назвал главных счастливчиков сентября

STYLERЖизнь    24.08.2019 - 07:23
Удача и везение во всем: астролог назвал главных счастливчиков сентября
Гороскоп на сентябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Какие знаки Зодиака смогут стать успешными в разных сферах в сентябре 2019 года - читайте в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп удачи подскажет, каким знакам Зодиака улыбнется удача уже в сентябре 2019 года. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе на первый месяц осени рассказал, представители каких зодиакальных созвездий соберут богатый "осенний урожай", приготовленный им Фортуной.

Астролог дал рекомендации четырем знакам Зодиака, как не упустить успех и воспользоваться всеми будущими шансами.

Удача и везение во всем: астролог назвал главных счастливчиков сентября

Гороскоп на сентябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Овен

Представители этого огненного знака всю свою жизнь ищут золотую середину. Астролог пишет, что Овны близки к ней, как никогда. И этот баланс принесет Овнам долгожданные дивиденды уже в начале следующего месяца.

Рак

Весь сентябрь для Раков пройдет в любви и согласии. Астролог рекомендует представителям этого эмоционального знака в конце месяца смело отправляться в романтическое путешествие. И чем более нестандартным будет сценарий, тем прекраснее все сложится.

Удача и везение во всем: астролог назвал главных счастливчиков сентября

Гороскоп на сентябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Водолей

Возможно, Водолеями в последнее время овладела хандра. Астролог советует воспользоваться этим и направить ее в конструктивное русло. И уже во второй половине сентября дела заметно пойдут в гору.

Рыбы

Сентябрь окажется для вас волшебным месяцем: все, чего вы только пожелаете, будет выполняться прямо у вас на глазах. Единственный нюанс - важно предельно конкретно формулировать запросы.

Кстати, не так давно эксперты по изучению астрономии Солнца рассказали, когда следует ожидать нового мощного метеоудара. Геомагнитная буря заставит чувствовать метеозависимых людей разбитыми и подавленными.

Напомним, известный украинский астролог рассказала, что готовят планеты для украинцев в самый главный для нашей страны праздник - День Независимости.

Также мы псиали о том, что астролог назвал тех представительниц знаков Зодиака, которые выйдут замуж уже до конца 2019 года.

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