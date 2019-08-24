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Удача і везіння у всьому: астролог назвав головних щасливчиків вересня

STYLERЖиття    24.08.2019 - 07:23
Удача і везіння у всьому: астролог назвав головних щасливчиків вересня
Гороскоп на вересень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Які знаки Зодіаку зможуть стати успішними у різних сферах у вересні 2019 року - читайте в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп удачі підкаже, яким знакам Зодіаку усміхнеться удача вже у вересні 2019 року. Відомий астролог Павло Глоба у своєму прогнозі на перший місяць осені розповів, представники яких зодіакальних сузір'їв зберуть багатий "осінній урожай", приготований їм Фортуною.

Астролог дав рекомендації чотирьом знакам Зодіаку, як не упустити успіх і скористатися всіма майбутніми шансами.

Удача і везіння у всьому: астролог назвав головних щасливчиків вересня

Гороскоп на вересень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Овен

Представники цього вогняного знаку все своє життя шукають золоту середину. Астролог пише, що Овни близькі до неї, як ніколи. І цей баланс принесе Овнам довгоочікувані дивіденди вже на початку наступного місяця.

Рак

Весь вересень для Раків пройде в любові та злагоді. Астролог рекомендує представникам цього емоційного знака в кінці місяця сміливо вирушати в романтичну подорож. І чим більш нестандартним буде сценарій, тим прекрасніше все складеться.

Удача і везіння у всьому: астролог назвав головних щасливчиків вересня

Гороскоп на вересень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Водолій

Можливо, Водоліями останнім часом опанувала хандра. Астролог радить скористатися цим і направити її в конструктивне русло. І вже у другій половині вересня справи помітно підуть в гору.

Риби

Вересень виявиться для вас чарівним місяцем: усе, чого ви тільки забажаєте, буде виконуватися прямо у вас на очах. Єдиний нюанс - важливо дуже конкретно формулювати запити.

До речі, не так давно експерти з вивчення астрономії Сонця розповіли, коли слід очікувати нового потужного метеоудара. Геомагнітна буря змусить відчувати метеозалежних людей розбитими і пригніченими.

Нагадаємо, відомий український астролог розповіла, що готують планети для українців в найголовніше для нашої країни свято - День Незалежності.

Також ми псиали про те, що астролог назвав тих представниць знаків Зодіаку, які вийдуть заміж вже до кінця 2019 року.

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