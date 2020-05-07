Астероид размером с четыре футбольных поля пересечет орбиту Земли (видео)

К Земле летит опасный астероид (фото: greatlakesledger.com)

Потенциально опасный астероид несется к Земле на огромной скорости

Астероид несется к Земле на скорости 13 километров в секунду. Небесное тело размером с четыре футбольных поля (от 211 до 472 метров) пересечет орбиту нашей планеты уже сегодня, 7 мая, в 15:18 по киевскому времени.

Астрономы причисляют астероид под названием 438908 2009 XO к потенциально опасным из-за его внушительных размеров и близости к планете. Космический объект пересечет орбиту Земли, но разминется с нашей планетой на расстоянии 3,39 миллиона километров (почти в 9 раз дальше, чем Луна от Земли).

Впервые этот астероид выявили 9 декабря 2009 года, он относится к группе Аполлона.

Следующее его сближение с Землей произойдет 16 января 2086 года. Тогда он приблизится к планете на 2,5 миллиона километров.

На фото ниже орбита Земли обозначена синим, астероида 438908 2009 XO белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.

Астероид летит к Земле (фото: Credit)

По стандартам NASA потенциально опасными астероидами считаются такие, которые превышают 140 метров в размере, а близость их к Земле меньше 7,5 миллиона километров.

Астероид 438908 2009 XO летит к Земле (видео: YuoTube)

Кроме того, существует некая закономерность, по которой крупные астероиды сталкиваются с Землей раз в 400 лет (как пример, загадочный Тунгусский метеорит, 1908 год), а мелкие - раз в 30 лет (Челябинский метеорит, 2013 год).

Напомним, что 29 апреля на опасное к Земле расстояние подлетел астероид-гигант. Его полет можно было наблюдать при помощи небольшого телескопа.