Первое свидетельство жизни динозавра в воде: открытие ученых может перевернуть мир

Динозавры жили в воде (коллаж: РБК-Украина)

Ученые из США нашли доказательство того, что динозавры жили в воде

Динозавры жили не только на суше, но и в воде. Такое открытие сделал аспирант из Йельского университета Маттео Фаббри. Он обнаружил во время раскопок в Марокко первые окаменелые останки плавающего динозавра.

Почему это открытие так важно для науки? Дело в том, что в последние десятилетия в мировой палеонтологии доминировала гипотеза о том, что динозавры были либо наземными, либо такими, что имели возможность подниматься в воздух. Иными словами водных динозавров, согласно недавним догмам палеонтологии, не существовало.

Но как оказалось в результате исследований Маттео Фаббри и его коллег, проанализировавших достаточно много марокканских окаменелостей, это не так. Ведь команда исследователей нашла первое однозначное свидетельство жизни динозавра в воде.

Палеонтолог установил, что Spinosaurus aegyptiacus - крупный теропод мелового периода, имел хвост, похожий на плавник, который позволял ему проводить большую часть своего времени в воде. Раньше же считалось, что спинозавр - это животное, которое только бродило по мелким рекам в поисках добычи.

Спинозавр (Spinosaurus aegyptiacus) жил в воде

"Исследуя кости животного мы также получили сюрприз, - сказал ученый. - Мы ожидали, что кости будут полыми, как и у большинства динозавров. Однако найденная хвостовая кость была плотной. Это первое весомое доказательство, которое буквально "кричало" о том, что это животное в было пловцом".

Высокая плотность в костях обеспечивала животному больший балласт при плавании, отмечает Маттео. Так же есть и другие косвенные признаки, связывающие спинозавра с водной жизнью, например, укороченные задние конечности и удлиненное тело, подытожил Фаббри.

Ранее мы писали, что ученые подошли вплотную к разгадке радиосигналов, которые время от времени получают наземные телескопы.