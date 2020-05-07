Астероїд розміром з чотири футбольних поля перетне орбіту Землі (відео)

До Землі летить небезпечний астероїд (фото: greatlakesledger.com)

Потенційно небезпечний астероїд несеться до Землі на величезній швидкості

Астероїд несеться до Землі зі швидкістю 13 кілометрів на секунду. Небесне тіло розміром з чотири футбольних поля (від 211 до 472 метрів) перетне орбіту нашої планети вже сьогодні, 7 травня, о 15:18 за київським часом.

Астрономи зараховують астероїд під назвою 438908 2009 XO до потенційно небезпечного через його значні розміри та близькість до планети. Космічний об'єкт перетне орбіту Землі, але розминеться з нашою планетою на відстані 3,39 мільйона кілометрів (майже в 9 разів далі, ніж Місяць від Землі).

Вперше цей астероїд виявили 9 грудня 2009 року, він належить до групи Аполлона.

Наступне його зближення із Землею відбудеться 16 січня 2086 року. Тоді він наблизиться до планети на 2,5 мільйона кілометрів.

На фото нижче орбіта Землі позначена синім, астероїда 438908 2009 XO білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса.

Астероїд летить до Землі (фото: Credit)

За стандартами NASA потенційно небезпечними астероїдами вважають такі, які перевищують 140 метрів в розмірі, а близькість їх до Землі менш як 7,5 мільйона кілометрів.

Астероїд 438908 2009 XO летить до Землі (відео: YuoTube)

Крім того, існує певна закономірність, за якою великі астероїди стикаються з Землею раз в 400 років (як приклад, загадковий Тунгуський метеорит, 1908 рік), а дрібні - раз на 30 років (Челябінський метеорит, 2013 рік).

Нагадаємо, що 29 квітня на небезпечну відстань до Землі підлетів астероїд-гігант. Його політ можна було спостерігати за допомогою невеликого телескопа.