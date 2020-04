К Земле несется астероид-гигант: эксперты забили тревогу

Астероид 1998 OR2 называют потенциально опасным для жизни на Земле

Астероид приближается к Земле на огромной скорости и уже в среду, 29 апреля, достигнет минимально возможного расстояния от нашей планеты. Эксперты NASA называют небесное тело потенциально опасным, и хотя в этот раз, угрозы для планеты, вероятно, не будет, но при следующем приближении траектория космического тела сместится ближе к Земле.

Размер астероида под названием 1998 OR2 (впервые его выявили именно в 1998 год). Астрономам пока не удалось определить точный размер астероида, по расчетам он составляет от 1,84 до 4,11 километра.

В этот раз он пролетит от Земли на безопасном расстоянии 6,2 млн километра. Но эксперты говорят, что уже в 2079 году астероид 1998 OR2 будет в 3,5 раза ближе к Земле, чем сейчас. Поэтому важно знать его точную орбиту, а также изучать его, чтобы разработать стратегию устранения угрозы в будущем.

Интересным фактом является то, что на снимке, сделанном астрономами в обсерватории Пуэрто-Рико, астероид 1998 OR2 тоже в маске. По крайней мере, такое впечатление складывается при взгляде на фото.

К Земле летит гигантский астероид (фото: NASA)

Астрономы из обсерватории в Южной Америке шутят, что астероид, который уже завтра можно будет увидеть в небольшой телескоп, видимо, догадывается, что на Земле пандемия коронавируса.

Astroid in the Earth's neighborhood?



The @NAICobservatory in Puerto Rico is following an asteroid approaching Earth this week and while it poses no threat, it appears to know our planet is facing a pandemic https://t.co/pF7FbT3NCU