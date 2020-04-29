Полет гигантского астероида возле Земли показывают онлайн: яркое видео

Возле Земли летит астероид (коллаж: РБК-Украина)

Астероид меняет траекторию и при следующем сближении с Землей будет ближе в три раза

Астероид огромных размеров пролетает на минимальном от Земли расстоянии. Гигант по имени 1998 OR2 сблизился с планетой в ночь на 29 апреля, но на самого близкого расстояния небесное тело достигло в полдень. Астрономы показывают трансляцию полета в реальном времени.

И хотя 1998 OR2 проносится на безопасном расстоянии в 6,2 миллиона километра, в космических масштабах это сущий пустяк. Астероид причисляют к потенциально опасным для жизни на нашей планете. Ведь при следующем сближении он будет пролетать в 3,5 раз ближе.

Диаметр астероида определить непросто, цифры варьируются от 1,84 до 4,11 километра. Для наблюдения за ним ученые используют телескопы Slooh на Канарских островах и в Чили.

Несмотря на дальность от Земли, полет астероида можно наблюдать в реальном времени благодаря его крупному размеру и современным технологиям в обсерваториях.

Возле Земли пролетает астероид 1998 OR2 (видео: YouTube)

По оценкам NASA потенциально опасными астероидами считаются небесные тела размером свыше 140 метров, и близость которых к планете менее 7,5 миллиона километра. 1998 OR2 вписывается в эти критерии.

Ранее мы писали, что возле Земли пролетел астероид, который приблизился к планете на самое минимальное за последние 400 лет расстояние.