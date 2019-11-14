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Армен Джигарханян попал в реанимацию: состояние крайне тяжелое

STYLERПерсоны    14.11.2019 - 16:38
Армен Джигарханян попал в реанимацию: состояние крайне тяжелое
Армен Джигарханян (фото: kino-teatr.ru)

Армен Джигарханян находится под постоянным наблюдением врачей

Известный советский и российский актер Армен Джигарханян срочно госпитализирован в одну из больниц Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Состояние 84-летнего Народного артиста оценивают, как крайне тяжелое, сейчас он находится в реанимации.

На данный момент известно, что у Армена Борисовича обострились хронические заболевания. Состояние усугубила затяжная пневмония, которую перенес актер.

Стоит отметить, что здоровье культового актера в последнее время серьезно пошатнулось. В августе также появлялись новости о том, что актер госпитализирован с обострением давнего заболевания.

Армен Джигарханян попал в реанимацию: состояние крайне тяжелое

Армен Джигарханян (фото: kino-teatr.ru)

Одни из самых знаменитых его ролей в советском кинематографе - это профессиональный убийца Макс Ришар "Тегеран 43", штабс-капитан Овечкин (серия "Приключений неуловимых мстителей"), Карл из культового сериала "Место встречи изменить нельзя" и многие другие.

Всего в фильмографии актера более 300 киноработ, а также участие в сотнях театральных постановок.

Его коллега Валентин Гафт однажды иронично обыграл этот факт в эпиграмме: "Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян".

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