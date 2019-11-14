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Армен Джигарханян потрапив у реанімацію: стан вкрай важкий

STYLERПерсони    14.11.2019 - 16:38
Армен Джигарханян потрапив у реанімацію: стан вкрай важкий
Армен Джигарханян (фото: kino-teatr.ru)

Армен Джигарханян знаходиться під постійним наглядом лікарів

Відомий радянський і російський актор Армен Джигарханян терміново госпіталізований в одну з лікарень Москви. Про це пише Telegram-канал Mash.

Стан 84-річного Народного артиста оцінюють, як вкрай важкий, зараз він знаходиться в реанімації.

На даний момент відомо, що у Армена Борисовича загострилися хронічні захворювання. Стан посилила затяжна пневмонія, яку переніс актор.

Варто відзначити, що здоров'я культового актора останнім часом серйозно похитнулося. У серпні також з'являлися новини про те, що актор госпіталізований із загостренням давнього захворювання.

Армен Джигарханян потрапив у реанімацію: стан вкрай важкий

Армен Джигарханян (фото: kino-teatr.ru)

Одні з найвідоміших його ролей у радянському кінематографі - це професійний вбивця Макс Рішар "Тегеран 43", штабс-капітан Овечкін (серія "Пригоди невловимих месників"), Карл з культового серіалу "Місце зустрічі змінити не можна" та багато інших.

Всього в фільмографії актора більше 300 кіноробіт, а також участь в сотнях театральних постановок.

Його колега Валентин Гафт якось іронічно обіграв цей факт в епіграмі: "Набагато менше на землі вірмен, ніж фільмів, де зіграв Джигарханян".

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