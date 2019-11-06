ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Состояние тяжелое: во Франции экстренно госпитализировали Катрин Денев

STYLERПерсоны    06.11.2019 - 14:38
Состояние тяжелое: во Франции экстренно госпитализировали Катрин Денев
Катрин Денев (фото: wikimedia.org)

Катрин Денев бесперерывно снимается в фильмах, что сказалось на ее здоровье

Легендарная французская актриса Катрин Денев в ночь на среду, 6 ноября, была экстренно госпитализирована в одну из парижских больниц. Точный диагноз не называют, но состояние 76-летней звезды тяжелое.

Тем не менее, СМИ одной из причин проблем со здоровьем называют приступ из-за усталости. Культовая актриса, несмотря на солидный возраст, непрерывно снимается в кино.

Сейчас Денев работает над фильмом режиссера Эмманюэль Берко "При ее жизни" (De son vivant), который выйдет в 2020 году, пишет Le Parisien.

Только в этом году ожидается выход трех фильмов с участием актрисы, пишет издание. А в конце декабря будет премьера кинокартины "Правда" (La verite), в котором также задействованы Жюльет Бинош и Этан Хоук.

Катрин Денев многие годы считалась эталоном красоты, а ее стиль копировали миллионы модниц. Самой знаковой ролью актрисы стали "Шербургские зонтики" (1964), после которых она проснулась знаменитой.

Состояние тяжелое: во Франции экстренно госпитализировали Катрин Денев

Катрин Денев (кадр из к/ф Шербургские зонтики)

В одном из последних интервью 76-летняя звезда сказала "Либо мы снимаем фильмы, либо нет".

Кроме того, она раскрыла секрет своей неиссякаемой энергии.

"Гены моей матери. Ее зовут Рене. Ей будет 108 лет через десять дней", - пошутила актриса.

61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье показала завидной стройности ножки Экстренно: врач рассказал о состоянии Заворотнюк
Новости Украины актриса
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь