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Игорь Верник экстренно госпитализирован: первые детали

STYLERПерсоны    08.11.2019 - 20:49
Игорь Верник экстренно госпитализирован: первые детали
Игорь Верник (фото: film.ru)

Актер Игорь Верник оказался в больнице из-за проблем с ногой

Российский актер кино и театра Игорь Верник, сыгравший более ста ролей, попал в больницу. Его экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с ногой. Скорую помощь вызвали в МХТ им. Чехова. Подробности рассказываются в Telegram-канале Mash.

Актер попросил вызвать докторов из-за резких болей. Кроме того, у него начала неметь нога. После врачебного осмотра и оказания первой помощи, Верника забрали в больницу.

Как стало известно, инцидент произошел во время репетиции спектакля.

Стоит напомнить, что Игорь Верник совмещает деятельность актера, радио- и телеведущего, а также продюсера. На телевидении он появляется с 1992 года. В разные годы вел телепередачи "Рек-тайм", "Ночная жизнь городов мира", "Субботний вечер со звездой", "Золотая фишка", "Доброе утро" и ещё ряд других. Часто приглашается в жюри Высшей лиги КВН; девять раз был членом жюри фестиваля КВН "Голосящий КиВиН" (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014).

Особенную популярность Вернику принесли съемки в сериале "Бальзаковский возраст или Все мужики сво…", фильме "12", фильме "Мамы", сериале "Последний из Магикян", фильме "Тот ещё Карлосон!" и сериале "Кухня".

Игорь Верник экстренно госпитализирован: первые детали

Игорь Верник (фото: film.ru)

Напомним, что ранее известная российская актриса Анастасия Заворотнюк попала в больницу из-за возможной онкологии. Недавно Заворотнюк прервала длительное молчание и показала свежие фото.

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