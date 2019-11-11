Арест квартиры: кого в Украине накажут за долги по коммуналке (видео)

Украинцам за долги по коммунальним услугам грозят судебные разбирательства, по итогам которых самых злостных неплательщиков ожидают санкции, вплоть до ареста недвижимого имущества. Как рассказали в мэрии Киева, в случае положительного решения представителей Фемиды происходит взыскание долга в принудительном порядке и назвали "критическую" сумму долга.

В частности, сначала речь идет о списании средств со счетов должника без его согласия.

Если сбережений и ценностей не достаточно, чтобы покрыть накопленную задолженность, взыскание безотлагательно направляется на имущество - при условии превышения суммы долга 83 460 гривен.

Также предусмотрено ограничение в праве выезда за пределы Украины.

Кстати, 1921 гривну судебных расходов также оплачивает должник. Кроме суммы основного долга, на каждую услугу начисляются 3% годовых и потери от инфляционных процессов за весь период просрочки долга.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем гражданам не накапливать долг, обращаться в "Центр коммунального сервиса", если возникают вопросы относительно начислений", - призвал гендиректор ЦКС Андрей Щербина на пресс-брифинге по теме: "Методы борьбы с должниками, которые отказываются платить за потребленные коммунальные услуги".

Гендиректор "Центра коммунального сервиса" Андрей Щербина рассказал про методы борьбы с должниками (Фото: kyivcity.gov.ua)

Вообще в столичной мэрии намерены массово подавать в суды на самых "злостных" неплательщиков, которые сознательно накапливают задолженность за коммуналку. В свою очередь поставщики услуг "отрезают" таким должникам электричество и отключают канализацию (закон запрещает лишать людей холодной воды).

Около 5% потребителей в Киеве (это 50 тысяч лицевых счетов) имеют значительную задолженность по всем видам ЖКУ, рассказал Щербина. В некоторых случаях речь идет о сотнях тысяч гривен, а люди отказываются заключать договор реструктуризации суммы долга.

Практика показала, что самыми добросовестными плательщиками являются пенсионеры и льготники. Вместе с тем, ориентировочно 5% потребителей не рассчитываются за потребленное вообще и на них приходится 60% суммы задолженности киевлян.

Долги по коммуналке - как будут наказывать неплательщиков (Фото: РБК-Украина)

Щербина добавил, что если гражданин не реагирует на сообщения, призывы оплатить потребленные услуги, сознательно накапливает долги, не обращается за помощью, то дело могут передать в суд, по решению которого на должника накладывают санкции: от запрета выезда за границу до ареста движимого и недвижимого имущества.

Добавим, что основанием для ареста жилья должника, по словам юристов, является сумма задолженности от 83,5 тысяч гривен (что соответствует 20 "минималкам").

С 1 мая в Украине стали начислять пеню за долги по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Размер суммы штрафа не может быть выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.

Видео: Долги по коммуналке - как будут наказывать неплательщиков