Будем платить за газ по-новому: украинцев ждут неприятные сюрпризы в платежках

Тарифы на газ в Украине (Фото: puer.org.ua)

В 2020 году платить за газ придется даже тем, кто его не использует

В 2020 году украинцам придется больше платить за газ, так как в квитанциях введут новую графу – абонентская плата. Это сумму придется платить даже тем потребителям, которые не использовали природный газ для бытовых нужд. Детали рассказали в издании "Сегодня".

Абонентская плата будет выделена отдельно – она будет начисляться за то, что у потребителя есть техническая возможность доступа к газу и независимо от того, пользуется он им или нет. Как объяснили в НКРЭКУ, такая норма соответствует законодательству Украины, а также соответствует евронормам.

Как будут считать

На данный момент сумма начислений в проекте расчета отличается. В крупных городах – от 0,33 грн до 0,37 грн за кубометр. В некоторых городах – от 1,1 грн до 1,3 грн за кубометр. Разница в тарифах зависит от протяженности газопроводов и от того, сколько абонентов одновременно подключены к одной трубе.

"Допустим, в Киеве к одному километру газовой трубы подключено 10 пятиэтажек, это 600-700 квартир-потребителей, а в частном секторе Николаева к одному километру подключено 100 жилых 1-2 этажных домов. Расходы на эксплуатацию километра газопровода примерно одинаковые, поэтому в Киеве для каждого потребителя доставка одного куба газа обойдется в 33 копейки, а в Николаеве – в 1,57 грн", - объяснил энергоэксперт Валентин Землянский.

Больше всего введение абонентской платы ударит по карману жителям частного сектора, которые и так в зимние периоды платят больше.

Как можно сэкономить

Землянский объяснил, что расчет будет производится на основе тех цифр, которые потребитель покажет в предыдущий период, и чтобы сэкономить – нужно просто не использовать газ.

"Поставщики берут объем газа, израсходованного потребителем за прошлый год с октября по октябрь (начало отопительного сезона), выделяют из нее абонплату, распределяют ее помесячно равными долями. Эту сумму включают в платежки, но уже на будущий год. То есть, если в текущем году потребление сократить, то абонплата в следующем году будет меньше, и наоборот, но опять же – на следующий год. Если год вообще не пользоваться газом, то и абонплаты на следующий год быть не должно", - объяснил эксперт.