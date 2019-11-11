Арешт квартири: кого в Україні покарають за борги по комуналці (відео)

Українцям за борги по комунальним послугам загрожують судові розгляди, за підсумками яких найбільш злісних неплатників чекають санкції, аж до арешту нерухомого майна. Як розповіли в мерії Києва, у разі позитивного рішення представників Феміди відбувається стягнення боргу в примусовому порядку і назвали "критичну" суму боргу.

Зокрема, спочатку йдеться про списання коштів з рахунків боржника без його згоди.

Якщо заощаджень та цінностей не достатньо, щоб покрити накопичену заборгованість, стягнення невідкладно направляється на майно - за умови перевищення суми боргу 83 460 гривень.

Також передбачено обмеження у праві виїзду за межі України.

До речі, 1921 гривню судових витрат також сплачує боржник. Крім суми основного боргу, на кожну послугу нараховуються 3% річних та втрат від інфляційних процесів за весь період прострочення боргу.

"Тому ми настійно рекомендуємо громадянам не накопичувати борг, звертатися в "Центр комунального сервісу", якщо виникають питання щодо нарахувань", - закликав гендиректор ЦКС Андрій Щербина на прес-брифінгу на тему: "Методи боротьби з боржниками, які відмовляються платити за спожиті комунальні послуги".

Гендиректор "Центру комунального сервісу" Андрій Щербина розповів про методи боротьби з боржниками (Фото: kyivcity.gov.ua)

Взагалі в столичній мерії мають намір масово подавати в суди на "злісних" неплатників, які свідомо накопичують заборгованість за комуналку. У свою чергу постачальники послуг "відрізають" таким боржникам електрику та відключають каналізацію (закон забороняє позбавляти людей холодної води).

Близько 5% споживачів в Києві (це 50 тисяч особових рахунків) мають значну заборгованість за всіма видами ЖКП, розповів Щербина. У деяких випадках мова йде про сотні тисяч гривень, а люди відмовляються укладати договір реструктуризації суми боргу.

Практика показала, що найбільш сумлінними платниками є пенсіонери і пільговики. Разом з тим, приблизно 5% споживачів не розраховуються за спожите взагалі й на них припадає 60% суми заборгованості киян.

Борги по комуналці - як будуть карати неплатників (Фото: РБК-Україна)

Щербина додав, що якщо громадянин не реагує на повідомлення, заклики оплатити спожиті послуги, свідомо накопичує борги, не звертається за допомогою, то справу можуть передати до суду, за рішенням якого на боржника накладають санкції: від заборони виїзду за кордон до арешту рухомого та нерухомого майна

Додамо, що підставою для арешту житла боржника, за словами юристів, є сума заборгованості від 83,5 тисяч гривень (що відповідає 20 "мінімалкам").

З 1 травня в Україні стали нараховувати пеню за борги по оплаті за житлово-комунальні послуги. Розмір суми штрафу не може бути вище 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу.

Відео: Борги по комуналці - як будуть карати неплатників