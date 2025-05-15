Apple готує три великі новинки на 2026 рік: інсайдер розкрив подробиці

Складаний iPhone

Так звана "нудна" ера iPhone завершиться вже цієї осені з виходом iPhone 17 Air. Але наступного року з'явиться ще більш захоплива модель - перший складаний смартфон від Apple.

iPhone Fold стане ультра-преміальним пристроєм, який розширить можливості iPhone у новий спосіб.

Очікувані характеристики:

Внутрішній дисплей - 7,8 дюйма

Зовнішній дисплей - 5,5 дюйма

Товщина - близько 9 мм у складеному стані і всього 4,5 мм у розкладеному

Дизайн без видимої складки

Touch ID, вбудований у бічну кнопку

Вартість - понад 2000 доларів.

По суті, iPhone Fold виглядатиме і відчуватиметься як стандартний iPhone у складеному вигляді, але при розкритті надасть функціональність, порівнянну з iPad mini.

Крім змін у "залізі", очікується і серйозне оновлення програмного забезпечення в iOS 20. Деякі нововведення можуть бути вперше представлені вже в iOS 19, де, за чутками, з'явиться підтримка Stage Manager.

Передбачуваний дизайн iPhone Fold (фото: 9to5Mac)

Новий MacBook Pro

Apple востаннє кардинально переробляла MacBook Pro в 2021 році - тоді ноутбук став масивнішим і отримав назад порти, які раніше були прибрані.

Але в 2026 році MacBook Pro знову стане тоншим і легшим.

Прийдешнє "повне оновлення" принесе безліч очікуваних поліпшень:

OLED-дисплей

Відмова від вирізу (notch)

Новий чип M6

Підтримка сотового зв'язку з модемом C2

Більш тонкий і легкий корпус

Можливо, підтримка сенсорного управління.

Загалом, це оновлення може стати найбільшим в історії MacBook Pro.

Apple Vision Air

Vision Pro, що вийшов торік, став справжнім технологічним проривом, але з двома серйозними недоліками: ціна і вага

Для більшості користувачів Vision Pro виявився занадто дорогим. А ті, хто все ж купив пристрій, практично одноголосно скаржаться на його важкість. Apple планує усунути обидві ці проблеми в наступному поколінні гарнітури.

Apple Vision Air може вийти наприкінці 2025 року, але більш імовірний реліз у першій половині 2026-го.

Як саме Apple зробить Vision Air доступнішим за ціною, поки невідомо. Однак за чутками, пристрій буде виконано з титану, що знизить вагу, а також отримає новий варіант кольору - space black.

Очікується, що visionOS 3 принесе значні оновлення функцій, які зроблять Vision Air більш привабливим і загалом підвищать інтерес до просторових технологій.

Apple Vision Air може отримати варіант кольору space black (фото: 9to5Mac)

Що ще чекати від Apple у 2026 році

Зрозуміло, це не всі новинки від Apple, заплановані на 2026 рік. Також очікуються нові моделі iPhone 18 Pro і Air, оновлення iPad, нові продукти для розумного будинку і багато іншого.

Але саме iPhone Fold, оновлений MacBook Pro і Vision Air вважаються трьома головними пристроями, які принесуть наймасштабніші та найпомітніші зміни в екосистемі Apple.