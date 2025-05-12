Apple шокує фанатів. З'явилися перші деталі найбільш незвичайного iPhone за 20 років

У своєму останньому випуску розсилки Power On журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомив про масштабні плани Apple на 2027 рік, приурочені до 20-річчя iPhone. За його інформацією, компанія планує випустити "в основному скляний, вигнутий iPhone" без вирізів на дисплеї.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Що відомо про безрамковий iPhone

Ця заява з'явилася слідом за публікацією видання The Information, в якій йшлося про те, що як мінімум одна модель iPhone 2027 року отримає фронтальну камеру під екраном - для створення справжнього дисплея "від краю до краю". Раніше у 2023 році The Elec також повідомляла, що Apple працює з виробниками дисплеїв над безрамковим iPhone, але без характерного вигину екрана, як у Samsung і Vivo.

Однак саме формулювання "здебільшого скляний, вигнутий" викликає найбільший інтерес. Наразі, наприклад, iPhone 15 Pro вже можна назвати "здебільшого скляним": метал присутній лише на камерах і по краях з титану.

Якщо не говорити про "бананоподібну" форму, то найбільш близьким може бути патент Apple 2019 року, в якому описується смартфон, повністю покритий склом, що утворює "безперервну петлю" навколо корпусу.

Що ще готує Apple на 2027 рік

Крім нового iPhone, Гурман описує 2027 рік як потенційно один із найбільш насичених в історії Apple. Компанія дійсно готується до випуску свого першого складаного iPhone, розумних окулярів - конкурента Meta Ray-Ban, а також навушників AirPods і розумного годинника Apple Watch з камерами.

Крім того, Apple може представити домашнього робота зі штучним інтелектом і власною "особистістю". Цей проект нагадує прототип милої роботизованої лампи, над яким раніше працювали дослідники всередині компанії.

Нарешті, до 2027 року Siri може отримати підтримку великих мовних моделей (LLM), а Apple - власні серверні чіпи для опрацювання завдань штучного інтелекту. Раніше про це повідомляло видання The Information, уточнюючи, що над проектом працює ізраїльська команда, яка раніше відповідала за розробку чипів Apple Silicon, що дали змогу Apple відмовитися від процесорів Intel у Mac.