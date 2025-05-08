Керівник Apple заявив, що iPhone може зникнути вже через 10 років: названо причину

Розвиток технологій штучного інтелекту може призвести до того, що iPhone втратить свою актуальність протягом наступного десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, пов'язаних із продукцією Apple.

Чому в майбутньому iPhone стане непотрібним

"Можливо, через 10 років iPhone більше не знадобиться, як би божевільно це не звучало", - заявив старший віце-президент Apple з інтернет-сервісів Едді Кью.

За його словами, в майбутньому смартфони може замінити комбінація переносної електроніки і просунутого штучного інтелекту, здатного інтуїтивно виконувати завдання користувача. Зараз iPhone залишається головним джерелом доходу для Apple, але компанія поки що не знайшла продукт, здатний повноцінно його замінити.

Спроби Apple вийти за межі смартфонів були неоднозначними: проєкт зі створення електромобіля був закритий, а гарнітура змішаної реальності Vision Pro поки не виправдала комерційних очікувань.

Водночас компанія переключила увагу на розробки в галузі робототехніки та носимих пристроїв. Однією з довгострокових цілей є створення AR-окулярів, які могли б стати альтернативою iPhone.

Проте Едді Кью наголосив, що це поки що лише припущення, і Apple продовжить розвивати лінійку iPhone. Найближчими роками очікується вихід моделі, що згинається, а до 2027 року компанія може представити смартфон із повноекранним дисплеєм без вирізів під камеру і Face ID.

Едді Кью вважає, що ШІ здатний так змінити технології, що iPhone стане непотрібним (фото: Wikimedia)

Раніше схожі спроби замінити смартфони провалилися: переносний пристрій Humane AI Pin і міні-гаджет Rabbit R1 були розкритиковані за слабку функціональність.

Едді Кью також прокоментував можливі зміни в пошуковому бізнесі Apple. За його словами, АІ-пошук у перспективі може витіснити класичні пошукові системи.

Apple розглядає можливість інтеграції рішень від OpenAI, Anthropic і Perplexity в браузер Safari. Це особливо актуально на тлі антимонопольного розгляду: у разі заборони співпраці з Google, Apple може втратити понад 20 мільярдів доларів на рік, які отримує за встановлення пошуковика за замовчуванням.