Apple готовит три крупные новинки на 2026 год: инсайдер раскрыл подробности

Apple не сбавляет обороты и уже активно готовит технологические прорывы на 2026 год. По данным авторитетного инсайдера, компания планирует выпустить сразу три мощных новинки, которые могут задать новые стандарты на рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина (Styler) со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Так называемая "скучная" эра iPhone завершится уже этой осенью с выходом iPhone 17 Air. Но в следующем году появится еще более захватывающая модель - первый складной смартфон от Apple.
iPhone Fold станет ультра-премиальным устройством, которое расширит возможности iPhone новым способом.
Ожидаемые характеристики:
По сути, iPhone Fold будет выглядеть и ощущаться как стандартный iPhone в сложенном виде, но при раскрытии предоставит функциональность, сравнимую с iPad mini.
Кроме изменений в "железе", ожидается и серьезное обновление программного обеспечения в iOS 20. Некоторые нововведения могут быть впервые представлены уже в iOS 19, где, по слухам, появится поддержка Stage Manager.
Apple в последний раз кардинально перерабатывала MacBook Pro в 2021 году - тогда ноутбук стал более массивным и получил обратно порты, которые ранее были убраны.
Но в 2026 году MacBook Pro вновь станет тоньше и легче.
Грядущее "полное обновление" принесет множество ожидаемых улучшений:
В целом, это обновление может стать крупнейшим в истории MacBook Pro.
Vision Pro, вышедший в прошлом году, стал настоящим технологическим прорывом, но с двумя серьезными недостатками: цена и вес
Для большинства пользователей Vision Pro оказался слишком дорогим. А те, кто все же купил устройство, практически единогласно жалуются на его тяжесть. Apple планирует устранить обе эти проблемы в следующем поколении гарнитуры.
Apple Vision Air может выйти в конце 2025 года, но более вероятен релиз в первой половине 2026-го.
Как именно Apple сделает Vision Air более доступным по цене, пока неизвестно. Однако по слухам, устройство будет выполнено из титана, что снизит вес, а также получит новый вариант цвета - space black.
Ожидается, что visionOS 3 принесет значительные обновления функций, которые сделают Vision Air более привлекательным и в целом повысят интерес к пространственным технологиям.
Разумеется, это не все новинки от Apple, запланированные на 2026 год. Также ожидаются новые модели iPhone 18 Pro и Air, обновления iPad, новые продукты для умного дома и многое другое.
Но именно iPhone Fold, обновленный MacBook Pro и Vision Air считаются тремя главными устройствами, которые принесут самые масштабные и заметные изменения в экосистеме Apple.
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