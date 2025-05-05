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Apple вирішила змінити графік випуску iPhone: що стоїть за цим рішенням

Понеділок 05 травня 2025 13:55
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Apple вирішила змінити графік випуску iPhone: що стоїть за цим рішенням Apple може перейти на поетапний графік випуску iPhone (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Apple планує змінити звичний ритм виходу нових iPhone. Згідно зі звітом, починаючи з iPhone 18 у 2026 році, компанія випускатиме преміальні моделі восени, а стандартні - переноситиме на весну наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Apple 9to5Mac.

Що відомо про новий графік випуску iPhone

Це помітне відхилення від звичної стратегії одночасного запуску всіх моделей може означати, що Apple хоче звільнити місце для інших пристроїв - наприклад, давно обговорюваного складаного iPhone. Якщо інформація правильна,восени 2026 року Apple представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і, можливо, складаний iPhone, а навесні 2027 року - базову модель iPhone 18, iPhone 18 Slim і iPhone 18e.

Для тих, хто уважно стежить за релізами Apple, такі зміни можуть не стати несподіванкою. Хоча компанія традиційно представляла нові iPhone у вересні або жовтні (починаючи з iPhone 5), вона почала відступати від цього графіка з випуском моделей iPhone SE, які зазвичай виходили в березні або квітні.

Зовсім недавно, в лютому, Apple випустила iPhone 16e в якості заміни лінійки SE. Що стосується iPhone 17, то очікується, що компанія, як і раніше, анонсує чотири пристрої у вересні цього року.

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