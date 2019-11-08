Под АП новый митинг: что происходит на Банковой (фото)

Возле Администрации президента на ул. Банковой 8 ноября родственники погибших Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства, их адвокаты и правозащитники устроили митинг. Целью мирной демонстрации стала угроза того, что дела по Майдану окажутся "слиты", то есть не будут расследоваться. Фотографии митинга опубликованы изданием "Апостроф".

Причиной демонстрации стал тот факт, что из-за реформы генпрокуратуры дела Майдана должны были перейти в Государственное бюро расследований. Люди уверены, что в данном ведомстве для их расследования нет ни кадров, ни опыта ведения данных дел.

Десять дней назад адвокаты и правозащитники направили совместное обращение ко всем органам власти с четким планом как не допустить развал дел Майдана. В пятницу, 8 ноября, активисты собрались под зданием Офиса президента, чтобы обеспечить полноценное и честное расследование дел по Майдану.

Митинг на Банковой - 8 ноября (фото: Апостроф / Александр Гончаров)

Ранее РБК-Украина сообщало, что ГПУ начала расследование из-за утери материалов по делам Майдана. Сообщается, что по согласованию с генпрокурором Русланом Рябошапкой началось служебное расследование для проверки обстоятельств возможной утери отдельных материалов уголовного дела по расследованию убийств 18-20 февраля 2014 года во время Майдана. Также сообщается, что проверка инициирована после распространения соответствующей информации в СМИ. До этого в Госбюро расследований заявили о том, что Управление спецрасследований ГПУ "потеряло" два тома дел Майдана.