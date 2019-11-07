В новом департаменте по военным преступлениям ГПУ разъяснили свои обязанности

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Новый департамент будет состоять из двух управлений - по Крыму и Донбассу

Созданный в Генеральной прокуратуре департамент по надзору в уголовных делах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта будет заниматься расследованием преступлений против основ национальной безопасности, военных преступлений и преступлений против человечности. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, который будет руководить работой департамента, в подразделении будет работать около 50 прокуроров. Департамент будет состоять из двух управлений - по преступлениям в Крыму и оккупированных территориях Донбасса.

К основным полномочиям департамента относиться:

осуществление аналитической работы (изучение, анализ, разработка предложений) по изучению проблематики и эффективности функционирования органов прокуратуры в условиях временной оккупации части территории Украины и процессуального руководства в таких категориях уголовных производств;

изучение и применение практики ЕСПЧ, других международных судебных инстанций и международного опыта при организации и процессуального руководства досудебным расследованием таких криминальнихпроваджень;

разработка методики осуществления процессуального руководства в указанных категориях преступлений;

разработка единой Стратегии расследования военных преступлений и преступлений против человечности (разграничение использования механизмов национальных и международных судебных инстанций)

взаимодействие с Международным уголовным судом.

Напомним, департамент по преступлениям в ходе военного конфликта был создан 21 октября.

Также РБК-Украина писало, что ГПУ создала департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.