ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГПУ начала расследование из-за утери материалов по делам Майдана

Новости » Политика     06.11.2019 - 15:18
ГПУ начала расследование из-за утери материалов по делам Майдана
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ГПУ проводится проверка после обнародованной в СМИ информации

В Генеральной прокуратуре Украины началось служебное расследование возможной утери материалов по делам Майдана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Сообщается, что по согласованию с генпрокурором Русланом Рябошапкой началось служебное расследование для проверки обстоятельств возможной утери отдельных материалов уголовного дела по расследованию убийств 18-20 февраля 2014 года во время Майдана. Также сообщается, что проверка инициирована после распространения соответствующей информации в СМИ.

Отметим, до этого директор Госбюро расследований Роман Труба заявлял о том, что Управление спецрасследований ГПУ "потеряло" два тома дела Майдана.

В ГПУ подчеркивают, что ранее заместитель генпрокурора Виктор Чумак возглавил инвентаризационную комиссию, которая с 11 ноября начнет проверку материалов уголовных производств о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Напомним, ранее ГПУ анонсировала формирование группы по аудиту дел Майдана.

А в конце октября Рябошапка назначил Виктора Мисяка руководителем Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях на Майдане.

Рябошапка объяснил проблемы в расследовании дела Гандзюк Около 200 прокуроров ГПУ не прошли первый этап аттестации
Новости Украины ГПУрасследованиеМайдан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь