ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР и ГПУ договорились о передаче дел Майдана

Новости » Политика    30.10.2019 - 14:52
ГБР и ГПУ договорились о передаче дел Майдана
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Комиссия по делам Майдана начнет работу с 1 ноября 2019 года

В центральном аппарате Государственного бюро расследований (ГБР) будет создано отдельное подразделение по делам Майдана. Об этом шла речь на совместном совещании директора ГБР Романа Трубы и генерального прокурора Руслана Рябошапки, сообщает пресс-служба ГБР.

Труба считает, что нужно интегрировать следователей ГПУ, которые работали над делами Майдана в новое подразделение ГБР.

"Создание отдельного структурного подразделения в ГБР - наиболее оптимальный способ реализации этой задачи", - отметил он.

Как отмечается, комиссия начнет работу с 1 ноября 2019 года. В то же время, Труба обратил внимание на необходимость скорейшего принятия изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований", которые, в том числе, будут касаться увеличения численности работников ГБР.

"Уже сегодня на одного следователя приходится по 100 производств. Изменениями в закон убирается предельная численность работников, за счет чего мы сможем усилить следственные и оперативные подразделения", - подчеркнул Труба.

Напомним, недавно Шевченковский суд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане во время Революции Достоинства экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву.

Отметим, в ГПУ создали Департамент процессуального руководства в уголовных производств о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.

Рябошапка назначил главу департамента по делам Майдана Рада отклонила 2 проекта об уточнении требований к кандидатам на пост генпрокурора
Новости Украины ГБРГПУМайдан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь