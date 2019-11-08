Під АП новий мітинг: що відбувається на Банковій (фото)

Біля Адміністрації президента на вул. Банковій 8 листопада родичі загиблих Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності, їх адвокати та правозахисники влаштували мітинг. Метою мирної демонстрації стала загроза того, що справи по Майдану виявляться "злиті", тобто не будуть розслідуватися. Фотографії мітингу опубліковані виданням "Апостроф".

Причиною демонстрації став той факт, що через реформи генпрокуратури справи Майдану повинні були перейти в Державне бюро розслідувань. Люди впевнені, що в даному відомстві для їх розслідування немає ні кадрів, ні досвіду ведення цих справ.

Десять днів тому адвокати та правозахисники направили спільне звернення до всіх органів влади з чітким планом як не допустити розвал справ Майдану. У п'ятницю, 8 листопада, активісти зібралися під будівлею Офісу президента, щоб забезпечити повноцінне і чесне розслідування справ по Майдану.

Мітинг на Банковій - 8 листопада (фото: Апостроф / Олександр Гончаров)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ГПУ почала розслідування через втрату матеріалів по справах Майдану. Повідомляється, що за погодженням з генпрокурором Русланом Рябошапкою почалося службове розслідування для перевірки обставин можливої втрати окремих матеріалів кримінальної справи з розслідування вбивств 18-20 лютого 2014 року під час Майдану. Також повідомляється, що перевірка ініційована після поширення відповідної інформації у ЗМІ. До цього в Держбюро розслідувань заявили про те, що Управління спецрозслідувань ГПУ "втратило" два томи справ Майдану.