В Киеве бросили шесть тигров: хищников использовали для чудовищной цели

В Киеве нашли брошенных тигров (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Брошенные в Киеве тигры принадлежали известному бизнесмену и "светскому льву"

Шесть брошенных тигров обнаружили на Жуковом острове в Киеве (Голосеевский район). Дикие животные ютились в непригодных для содержания вольерах, а хозяина и след простыл. Такую находку на острове посреди Днепра сделала патрульная полиция, прибывшая по вызову некой женщины.

Позже выяснилось, что животные принадлежат "светскому льву", бизнесмену и политику Владимиру Буланькову. Тигры служили украшением загородной резиденции Tiger President Club, куда съезжались сливки украинского общества.

В концепцию заведения, как видно из его названия, входила и демонстрация хищников. Этот "клуб" расположен на остове Водников (между Жуковым островом и Днепром, острова соединены насыпной дамбой).

В Киеве нашли брошенных тигров (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Буланьков ранее нередко устраивал на острове светский рауты, но в последнее время преимущественно живет за границей. Так, в Tiger President Club проходили концерты украинских звезд, совместные просмотры трансляций важных событий и даже конкурсы красоты.

Владимир Буланьков известен, как устроитель конкурсов красоты, ему приписывают роман с украинской моделью Инной Цимбалюк, а также отцовство ребенка экс-участницы "Холостяка" Кристины Красовской.

Владимир Буланьков (фото: strana.ua)

В полиции открыли уголовное производство по статье "жестокой обращение с животными", максимум по которой составляет три года лишения свободы. Сам же Буланьков пообещал передать животных в частный зоопарк Александра Фельдмана в Харькове, после возвращения в Украину 3 января.

Владимир Буланьков - уроженец Славянска. С 2001 по 2003 год был членом Наблюдательного совета ООО "Укрнафта", позже принимал участие в инвестиционных проектах с недвижимостью в столице и в Крыму (до 2009 года). Кроме того Буланьков был координатором реконструкции НСК "Олимпийский" к Евро-2012. В 2014-м баллотировался в депутаты Верховной Рады, но в парламент не прошел.