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Аномальна зима: з'явилися вражаючі фото тварин Чорнобиля

STYLERТварини    10.01.2020 - 21:29
Аномальна зима: з'явилися вражаючі фото тварин Чорнобиля
З'явилися нові фото тварин Чорнобиля (колаж: РБК-Україна)

У Чорнобильській зоні тварини відпочивають від людей

У Чорнобильській зоні відчуження помітили тварин, які чудово себе почувають без людей. Нові фото фауни з'явилися на Facebook-сторінці "Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного заповідника".

Ще 9 січня в заповіднику місцями лежав сніг, а фотографу вдалося засняти орлана-білохвоста, що сидить на тонкій гілці верхівки дерева.

На околиці лісу неспішно прогулювався лось, який дивився прямо в камеру порушника його спокою.

Аномально тепла зима сприяє тому, що у заповіднику почали розпускатися "котики".

"Трохи снігу, січневих "котиків" і орлана білохвоста вам в стрічку", - підписані знімки.

Аномальна зима: з'явилися вражаючі фото тварин ЧорнобиляАномальна зима: з'явилися вражаючі фото тварин ЧорнобиляАномальна зима: з'явилися вражаючі фото тварин Чорнобиля

Природа в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Але вже 10 січня, сніг розтанув, в заповіднику, як і в багатьох областях України накрапав дощ.

"За вікном мрячить січневий дощик, - написано під фото.

Аномальна зима: з'явилися вражаючі фото тварин Чорнобиля

Природа в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Варто відзначити, що лось в Чорнобильській зоні відчуження - давно звична справа. Але у Києві є свій лось, який другий місяць поспіль спокійно з'являється на проспекті Науки в Голосіївському районі, а зоозахисники ніяк не можуть його відловити.

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