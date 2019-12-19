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Зима отменяется: в сети появились впечатляющие фото животных из Чернобыля

STYLERЖизнь    19.12.2019 - 11:08
Зима отменяется: в сети появились впечатляющие фото животных из Чернобыля
Животные Чернобыльской зоны (Коллаж РБК-Украина)

Аномальное тепло в Чернобыле понравилось животным

В Чернобыле, в зоне радиационно-экологического биосферного заповедника были зафиксированы самые крупные обитатели ЧАЭС – лошади Пржевальского и лоси. Животные позволили фотографам запечатлеть их на фоне прекрасной и солнечной погоды. Снимки опубликовали на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в социальной сети Facebook.

Фотографам удалось поймать в объектив небольшой табун лошадей Пржевальского, которые паслись на лугу с остатками травы.

Зима отменяется: в сети появились впечатляющие фото животных из Чернобыля

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Животные абсолютно не обращали внимания на людей с фотокамерами и даже охотно позировали.

Зима отменяется: в сети появились впечатляющие фото животных из Чернобыля

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Также группе исследователей попалась пара лосей, которые совершенно не испугались людей.

Зима отменяется: в сети появились впечатляющие фото животных из Чернобыля

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

"Возможно, теплое зимнее солнце немного взбодрило жителей отчуждения, и они неторопливо прогуливаются лесными тропами Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного заповедника. Зона отчуждения – это дом лошадей Пржевальского, которые гуляют между деревьев, пощипывая остатки зеленой травы. А между тем, по лесной дороге шагает пара лосей. Возможно, теплые зимние дни – это время, когда надо насладиться солнечными лучами. Фото: Сергей Домашевский и Станислав Гуменюк", - сказано в сообщении.

Зима отменяется: в сети появились впечатляющие фото животных из Чернобыля

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в сеть попали уникальные фотографии необычного свечения в зоне отчуждения в Чернобыле.

Невероятно яркое свечение на горизонте, которое можно было наблюдать при заходе Солнца в период сумерек, вызвало невероятный восторг у пользователей.

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