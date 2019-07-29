Аномальная жара: какие области более всего пострадают от капризов погоды

Погода в Украине продолжает испытывать жителей страны на выносливость
Погода в Украине в понедельник, 29 июля, принесет сильную жару на всю территорию страны. Незначительные осадки ожидаются лишь в некоторых областях. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
К слову, ранее Наталка Диденко рассказала о погоде до конца июля и в начале августа.
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня небольшие осадки и облачность ожидаются на Севере - в Черниговской и Сумской областях, а также на Западе - в Львовской и Ивано-Франковской областях, а в Черновицкой и Закарпатской возможны грозы.
Погода в Украине 29 июля (фото: GettyImages)
Жарко сегодня будет повсюду: в среднем от +29 до +32 градусов, а на Юге и в Днепропетровской области от +29 до +34 жары.
В Киеве 29 июля также безоблачно и жарко - от +29 до +31 градуса, осадки не предвидятся.
Погода в Украине 29 июля (фото: meteo.gov.ua)
Напомним, недавно возле украинского курорта пронесся мощный смерч. Очевидцам удалось запечатлеть природное явление на видео.
Кстати, недавно в центре Киева на улице Крещатик из-за сильных ураганных порывов ветра упал большой каштан.
Мы также писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.