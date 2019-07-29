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Аномальна спека: які області найбільше постраждають від примх погоди

STYLERЖиття    29.07.2019 - 06:47
Аномальна спека: які області найбільше постраждають від примх погоди
Погода в Україні 29 липня (фото: GettyImages)

Погода в Україні продовжує випробовувати жителів країни на витривалість

Погода в Україні у понеділок, 29 липня, принесе сильну спеку на всю територію країни. Незначні опади очікуються лише в деяких областях. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

До речі, раніше Наталка Діденко розповіла про погоду до кінця липня і на початку серпня.

Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні невеликі опади і хмарність очікуються на Півночі - у Чернігівській і Сумській областях, а також на Заході - у Львівській та Івано-Франківській областях, а в Чернівецькій та Закарпатській можливі грози.

Аномальна спека: які області найбільше постраждають від примх погоди

Погода в Україні 29 липня (фото: GettyImages)

Спекотно сьогодні буде всюди: в середньому від +29 до +32 градусів, а на Півдні і в Дніпропетровській області від +29 до +34 спеки.

У Києві 29 липня також безхмарно і спекотно - від +29 до +31 градуса, опади не передбачаються.

Аномальна спека: які області найбільше постраждають від примх погоди

Погода в Україні 29 липня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно біля українського курорту пронісся потужний смерч. Очевидцям вдалося зафіксувати природне явище на відео.

До речі, нещодавно в центрі Києва на вулиці Хрещатик через сильні пориви вітру упав великий каштан.

Ми також писали, що у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.

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