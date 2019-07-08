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Ветер повалил огромный каштан на Крещатике: фото ЧП под Киеврадой

STYLERПроисшествия    08.07.2019 - 15:49
Ветер повалил огромный каштан на Крещатике: фото ЧП под Киеврадой
В Киеве на Крещатике упал большой каштан (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве были сильные порывы ветра

В центре Киева на улице Крещатик из-за сильных ураганных порывов ветра упало большое дерево - символ столицы, каштан. Об этом сообщает издание "Большой Киев".

Происшествие произошло в воскресенье, 7 июля, когда когда на Киев внезапно надвинула гроза с шквальными порывами ветра. Отметим, что сильной грозы и ливней не было, но ветер побушевал столицей.

Ветер повалил огромный каштан на Крещатике: фото ЧП под Киеврадой

В Киеве на Крещатике упал большой каштан (фото: bigkiev.com.ua)

Известно, что каштан упал на тротуар. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Коммунальщики уже устранили поваленное дерево.

Ветер повалил огромный каштан на Крещатике: фото ЧП под КиеврадойВетер повалил огромный каштан на Крещатике: фото ЧП под Киеврадой

В Киеве на Крещатике упал большой каштан (фото: bigkiev.com.ua)

Ранее мы писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты посрывал крыши с многих домов.

Кстати, недавно страшный ураган наделал много бед в Днепропетровской области. Ветер наломал деревьев, повреждены десятки автомобилей, люди застревали в лифтах из-за обесточивания домов.

Напомним, в Ровенской области пронеслась сильная песчаная буря, которая снесла ветром крышу со здания школы в одном из сел. Жители Полесья были шокированы таким явлением.

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