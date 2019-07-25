Возле украинского курорта пронесся страшный смерч: мощное видео

Фото: Смерч (pixabay.com)

Торнадо засняли на границе Херсонской и Запорожской области

В Херсонской области 23 июля пронесся мощнейший смерч. Природное явление зафиксировали на границе с Запорожской областью. Некоторым людям удалось снять торнадо на камеру. Так, Андрей Назаренко снял сильный смерч на видео и опубликовал ролик на своей странице в Facebook.

"Друзья, смотрите, какой большой смерч в Украине. Херсонская обл., на границе Запорожской обл. Сам не ожидал", - написал Андрей под видео.

Видео: Мощный смерч в Херсонской области (Андрей Назаренко/Facebook)

Украинцы в комментариях сошлись во мнении, что смерч - очень сильный.Также пользователи сети отметили, что в этих краях это нормальное явление.

Ничего себе.

Ничего себе, видела однажды небольшой около Аскания-Нова, но этот просто огромный.

В этих краях это природное явление часто встречается! В начале 80-х годов был такой смерч, что корову поднял, половину домов в селе разрушил.

Похоже, что это криворожский "гений" ионизирует облака, стараясь получить энергию... ему сказано "практикуй в океане, не разрушай дома"... видимо не понял!

Скриншот комментариев (Андрей Назаренко/Facebook)

Отметим, что в Херсонской области находятся любимые украинцами курорты Геническ, Арбатская стрелка, Стрелковое.

Как мы ранее писали, мощный ливень в Черновцах буквально за час превратил улицы в реки, значительно затруднив движение транспорта в центре города. Непогода разгулялась 14 июля после обеда, пишут местные СМИ.