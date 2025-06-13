Анна Кошмал умилила новым видео с 3-месячной дочкой

Украинская актриса Анна Кошмал продемонстрировала новое видео с дочкой, которая заметно подросла.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост из Instagram знаменитости.

Кошмал показала дочку на видео

"Софийке 3 месяца. Зацелую, залюблю", - написала актриса.

На видео она держит на руках свою доченьку. Актриса выглядит очень счастливой и умиротворенной. К слову, Кошмал пока что не показала лицо дочки.

Отметим, что звезда украинского кинематографа стала мамой во второй раз 11 марта, однако решились поделиться радостной новостью лишь через несколько дней после выписки из больницы.

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинской артистки тут же принялись комментировать ее видео:

"Как быстро летит время! Пусть растет здоровой и счастливой девочкой под мирным небом к радости всем вам!"

"Поздравляю! Растите здоровенькие"

"Солнышко маленькое"

"Красивые"

"Мамина красавица"

"Очень красивое имя. Тоже хочу свою дочь так назвать если буду беременна девочкой, но пока мальчики получаются"

"Поздравляю вашу красавицу и вас тоже. Крепкого всем здоровья, мирного неба и счастливого детства".

Анна Кошмал с дочкой Софией (фото: instagram.com/smorkovkina)

Что известно про Анну Кошмал

Кошмал родилась в Киеве в 1994 году. Закончила Киевское эстрадно-цирковое училище, затем продолжила обучение в Академии театрального искусства. Ее зачислили сразу на третий курс.

Известность получила благодаря роли Жени Ковалевой в 5-7 сезонах телесериала "Сваты".

После завершения работы в "Сватах" Кошмал получила главную роль в украинском мелодраматическом телесериале "Сашка".

Снялась в более чем 30 сериалах и фильмах.

В 2023-2024 году работала над сериалом "Успеть до 30". Также участвовала в театральных постановках.

В 2017 году актриса вышла замуж, однако лицо и имя своего супруга до сих пор скрывает.

Пара воспитывает старшего сына Михаила, которому 6 лет, а также дочь Софию, которая родилась в марте 2025 года.

Анна Кошмал с сыном и супругом (фото: instagram.com/smorkovkina)