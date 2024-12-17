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Анна Кошмал показалася з великим животиком на останніх місяцях вагітності (фото)

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська акторка Анна Кошмал, яка у вересні розповіла, що незабаром вдруге стане мамою, показала в мережі нові фото.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост з Instagram знаменитості.

"Дуже особлива зима, в любові та затишку. Літаю", - підписала актриса серію фото.

Анна Кошмал вагітна (фото: instagram.com/smorkovkina)

На атмосферних світлинах на березі Дніпра актриса постала з досить великим животиком на останніх місяцях вагітності. Для зйомок вона обрала стильний образ із довгим коричневим пальтом.

Актриса показалася на останньому місяці вагітності (фото: instagram.com/smorkovkina)

Для зимового образу Кошмал вибрала довгу сукню-светр зі щільного трикотажу світло-бежевого відтінку, яку вона доповнила черевиками на плоскому ходу і довгим пальтом у найбільш трендовому кольорі сезону - коричневому.

Кошмал у новій фотосесії (фото: instagram.com/smorkovkina)

Свій лук актриса доповнила природним макіяжем і стильною укладкою з хвилями, а також масивними сережками.

Акторка показала зимовий образ (фото: instagram.com/smorkovkina)

Як відреагували в мережі

Фоловери артистки тут же почали коментувати її нові фото з вагітним животиком:

  • "Неймовірна"
  • "Яка ви красива"
  • "Таке тепло від цих знімків"
  • "Красуня"
  • "Неймовірні фото"
  • "Красиво і ніжно"
  • "Здоров'я і спокою"
  • "Вау, дуже атмосферно".

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Нагадаємо, акторка вийшла заміж у 2017 році, проте фото свого чоловіка, якого звуть Іван, вона не показує. Він працює в кіно, а познайомилася пара на знімальному майданчику.

У них уже є син Михайло, якому 6 років.

Нещодавно Кошмал відверто розповіла про перші місяці вагітності. Влітку актриса зіткнулася з сильним токсикозом, алергією та ангіною.

Актриса практикує веганство, а також займається йогою.

Кошмал знялася в більш ніж 30 серіалах і фільмах. У 2023-2024 році працювала над серіалом "Встигнути до 30". Попри вагітність, акторка продовжує виступати в театральних постановках.

Кошмал із сім'єю (фото: instagram.com/smorkovkina)

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