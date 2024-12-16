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Молода дружина Остапчука похизувалася фігурою у білизні через 6 днів після пологів (фото)

Понеділок 16 грудня 2024 17:29
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Молода дружина Остапчука похизувалася фігурою у білизні через 6 днів після пологів (фото) Володимир Остапчук і Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Катерина Собкова

У вівторок, 10 грудня, телеведучий Володимир Остапчук втретє став батьком - його дружина Катерина Полтавська народила сина, якого назвали Тимофієм. А через 6 днів після пологів вона показала, який вигляд має її фігура.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram 24-річної дівчини.

Так, дружина телеведучого вийшла в Stories і показала, який вигляд вона має після планового кесаревого розтину. Сьогодні вона з сином і чоловіком запланувала візит до педіатра.

"6-й день після пологів і кесаревого розтину", - підписала вона фото з ванної кімнати в спідній білизні.

Молода дружина Остапчука похизувалася фігурою у білизні через 6 днів після пологів (фото)

Скриншот

Також вона розповіла, скільки кілограмів їй вдалося скинути.

"Коли завагітніла, була 54 кг. Йшла народжувати - 63 кг. Зараз я 56,5 кг", - зазначила Полтавська.

Молода дружина Остапчука похизувалася фігурою у білизні через 6 днів після пологів (фото)

Скриншот

Нагадаємо, дитина Полтавської та Остапчука народилася в одному з приватних пологових будинків Києва у вівторок, 10 грудня, з вагою 3020 грамів і зростом 53 сантиметри. Для телеведучого це третя дитина, а для Катерини - первісток. Діти Остапчука від першого шлюбу живуть із мамою в Канаді.

Одразу після пологів дівчина вийшла на зв'язок із фоловерами та зазначила, що вона чудово почувається і повторила б пологи ще.

Потім Полтавська поділилася зі своїми підписниками, що має патологію - у неї дві матки. Через це лікарі вирішили робити операцію, вони побоювалися, що дівчина не зможе народити природним шляхом.

Також пара вже показала фото з малюком після пологів. Пара розсекретила стать та ім'я дитини задовго до її появи на світ, а одразу ж після кесаревого не стала приховувати й обличчя.

Хлопчика назвали Тимофій, скорочено - Тім.

Молода дружина Остапчука похизувалася фігурою у білизні через 6 днів після пологів (фото)

Володимир Остапчук з дружиною і сином (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Раніше колишня Остапчука відповіла, чи планує переїзд за кордон і коли захоче вийти заміж.

Також молода дружина Остапчука розчулила архівними фото в дитинстві.

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